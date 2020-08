DC reveló el primer vistazo a Ghost-Maker, el nuevo rival de Batman en los cómics

Desde que James Tynion IV comenzó a escribir los cómics de Batman, el guionista se ha dedicado a presentar nuevos personajes y vehículos con el fin de expandir aún más la mitología del hombre murciélago. Y al parecer Tynion IV no planea detenerse en el futuro cercano y después de los eventos de “Joker War” seguirá por esa senda para presentar a un nuevo personaje llamado Ghost-Maker.

Tynion IV tanteó la introducción de este personaje un par de meses atrás apuntando a que no será un villano propiamente tal y bajo su máscara se ocultará un antiguo conocido de Bruce Wayne.

En ese sentido, si bien aún hay varios misterios en torno a cómo será Ghost-Maker, esta semana DC aclaró una de las principales dudas al respecto presentando un primer vistazo a este nuevo vigilante.

Ghost-Maker aparecerá brevemente al final de Batman #100, pero el personaje recién hará su debut en las páginas de Batman #102 y #103, dos números donde DC promete que este nuevo vigilante considerará que Gotham es muy pequeña para él y Batman.

“Este es un personaje que me ha emocionado durante mucho tiempo”, comentó tiempo atrás Tynion IV. “Definitivamente se presentará como un adversario de Bruce, pero no es necesariamente un villano per se. Es alguien a quien Bruce conoce desde que era un joven que viajaba por el mundo entrenando para convertirse en Batman. Y ahora, básicamente un rival de Bruce de cuando tenía 15 años ha vuelto a Gotham City porque no cree que Bruce esté haciendo un muy buen trabajo”.

“Ese es el tipo de presunción central, es crear este rival desde la juventud que vamos a ver entrar a lo grande en el presente”, añadió.

Batman #102 y #103 serán publicados en noviembre.