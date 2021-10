De representación y héroes no tradicionales: Las decisiones que impulsaron a la realización de Los Eternos

Según Kevin Feige, mandamás de Marvel Studios, “toda la idea” tras la realización de la película de Los Eternos tiene relación con la posibilidad de que un montón de gente pueda sentirse representada por primera vez en una película de superhéroes.

En ese sentido, el productor destacó que Nate Moore, vicepresidente de producción y desarrollo de la compañía, y quien además es el otro productor de esta película, tenía una visión que empujó a cada decisión que se tomó desde el minuto en que decidieron elegir a Chloe Zao como la director.

Y obviamente, tomando como punto de partida al material fuente de los cómics creados por el legendario Jack Kirby, sentían que tenían un nuevo escalón especial para desarrollar.

Como parte de la conferencia de prensa mundial de cara al estreno de esta esperada producción, el productor destacó que el escenario que tenían en frente después de “la saga del Infinito”, que concluyó con la exitosa Avengers: Endgame, les permitió arriesgarse más para dejar en claro que pese a todas las películas que han conformado al universo cinematográfico, hay muchos elementos que aún se siguen desconociendo.

“Queríamos dar un paso nuevo y audaz y decir que aún no sabes todo sobre el universo y que están estos 10 héroes espectaculares que no has conocido y que han estado aquí todo el tiempo”, planteó el productor.

Al mismo tiempo, Kevin Feige destacó que la diversidad de personajes también tiene relación con el hecho del tipo de historia de esta película, que comienza hace miles de años y se enfoca en un entorno contemporáneo. “No puedes hacer la historia de la humanidad sin que los héroes parezcan una sección transversal de la humanidad”, explicó.

La directora Chloe Zao, por su parte, destacó que su propuesta inicial fue bastante especial: mostró una macrofotografía de un grano de arena acompañado por un poema de William Balke.

“Aún así me dejaron permanecer en la sala jajaja, pero en el poema lo que Blake quería abordar es que puedes ver una belleza sin fin y el significado del cosmos puede estar dentro de la cosa más pequeña que puedes encontrar en La Tierra. La visión de esta película era intentar capturar esa escala. Algo tan grande como la creación del sol y tan íntimo como los susurros de amantes”, planteó la directora que también destacó que tuvo la posibilidad de realizar “una filmación inmersiva” en diversos lugares en vez de crear sets cerrados con pantallas verdes.

Parte del atractivo que también le despertaba la película tenía relación con algunos cambios de los cómics, ya que el personaje de Salma Hayek, Ajak, es un hombre en el papel.

“Cuando llegué al proceso al comienzo, leí la propuesta inicial que creó que Kevin y el equipo de Marvel Studios armaron. Y esas decisiones ya estaban hechas y es probablemente una de las razones que me atrajo a esta película. Pensé que no solo era el cambio de, tu sabes, un montón de personajes. Pensé que era algo elegido específicamente. Como que el líder del equipo fuese como una madre. Cada decisión que tomamos tenía un propósito”, recalcó Zao.

“En la forma en que Chloe nos dirigió a todos, obviamente la diversidad del elenco y este equipo es algo que da para hablar mucho. Pero la forma en que ella se acercó fue tan interesante. No fue como si fuese a hacer una declaración, es como si dijese que así deberían haber sido las cosas siempre”, planteó por su parte el actor Kumail Nanjiani, quien interpreta a Kingo, un eterno que ha pasado sus últimos años escondiéndose como una estrella de Bollywood.

Lo que atrajo a Salma y Angelina

Aunque Los Eternos cuenta con un elenco de actores que han sido parte de varios hits en televisión, incluyendo a dos actores de Game of Thrones, dos actrices destacan por lo destacada de su carrera: Salma Hayek y Angelina Jolie.

Por un lado, Jolie interpreta a Thena, la mejor guerrera de Los Eternos, pero quien sufre una enfermedad muy similar a un trastorno de salud mental humano. La actriz planteó así que el proyecto de esta película le atrajo por muchas razones, incluyendo su fanatismo por el MCU, pero a la larga la terminó enganchando por el sentido de familia que se conforma entre los personajes y la propia conexión que logró con el personaje.

“Una de las cosas especiales que Chloe aporta es que trae la realidad a una película, el verdadero yo de alguien. Así que muchos de nosotros fuimos elegidos para sacar algo de nuestras propias vidas, algo dentro de nosotros mismos, de lo que tal vez ni siquiera éramos conscientes. Y luego dejarlo vivir y dejarlo crecer dentro de la película. Entonces, Thena tal vez es la mujer más fantástica que he interpretado, pero mis hijos también pensaron que ella era lo más parecido a mí”, agregó Jolie respecto a la vulnerabilidad y el balance que busca Thena.

Por su parte, Salma Hayek bromeó sobre su elección como la líder de Los Eternos, Ajak, ya que a pesar de que siempre quiso dar vida a una superhéroe, nunca le dieron la oportunidad. “Peleas por ello en tus veintes, treintas, cuarentas y te vas: Oh, que se jodan, no lo entienden”, planteó.

“Y piensas que ellos son tontos y te rindes. Pero ahora, tu sabes, soy muy humilde cuando estoy a mitad de mis cincuentas y una directora brillante te da la oportunidad de hacer algo que viene desde un lugar profundo pero que también es un gran blockbuster. Así que yo estaba equivocada, todo es posible”, remarcó Hayek.

“Todo da una sensación de humildad. Y cuando lo piensas, en tus cincuentas, mexicana, soy pequeña con senos grandes, no soy una superhéroe normal. No es que sea musculosa, así que te dices que no luces como una superhéroe. Que era algo imposible. Pero me dejaron hacer mi acción, aunque ellos estaban asustados con las aseguradoras de que esta abuela se iba a romper”, bromeó.

”Pero es algo bello, ayer casi lloré en la premiere porque vi a una familia latina que estaba con estas tres niñas pequeñas y todas estaban vestidas como Ajak. Y en ese momento yo quería ser sexy, pero también quería llorar, era algo muy emocionante ¿Sabes? Que ellas se puedan ver así mismas, así que gracias Marvel y gracias Chloe”, finalizó la actriz.

Los Eternos se estrenará en cines de Chile el próximo 4 de noviembre.