Deadpool 3 sumó a un escritor de cómics para trabajar en su guión

El duelo conformado por Rhett Reese y Paul Wernick trabajó en el guión de Deadpool 3, la película que reunirá al mercenario con el Wolverine interpretado por Hugh Jackman.

No obstante, ahora se ha dado a conocer que Zeb Wells, quien trabajó en el cómic de The Amazing Spider-Man y la próxima película The Marvels, se sumó a la tarea de escritura de la secuela.

Inicialmente, Lizzie Molyneux-Logelin y Wendy Molyneu, quienes colaboraron en la serie animada Bob’s Burger, trabajaron en el borrador de la historia, sumando posteriormente una revisión de Reese y Wernick, quienes trabajaron en las dos primeras películas de Deadpool protagonizadas por Ryan Reynolds.

Por ahora no está claro si Wells reescribirá el guión o pulirá la base ya existente, aunque tienen que considerar que su trayectoria también incluye el trabajo en cómics como Peter Parker: Spider-Man: , Carnage, New Warriors, New Mutants y X-Necrosha.

Asimismo, ya tiene experiencia con Marvel Studios además de The Marvels, ya que también participó en la serie de televisión She-Hulk: Attorney at Law y encabezará la serie animada de Marvel Zombies.