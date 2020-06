Deathstroke intenta salvar a su hijo en el tráiler de su nueva película animada

Las series del Arrowverso no estrenarán nuevos episodios hasta el próximo año, pero eso no significa que The CW dejará de expandir sus contenidos ligados a los cómics de DC.

Mientras el canal sigue emitiendo Stargirl en conjunto con el streaming DC Universe, durante este miércoles también dio a conocer un tráiler para la nueva película animada que continuará la historia de su serie centrada en Deathstroke.

La película llamada Deathstroke: Knights & Dragons es dirigida por Sung Jin Ahn (Niko and the Sword of Light) y con un guión de J.M. DeMatteis (Young Justice) seguirá a Slade Wilson mientras intenta rescatar a su hijo, Joseph, desde las garras de la malvada organización H.I.V.E.

Pero obviamente esa no será una tarea sencilla y Deathstroke tendrá que desplegar todas su habilidades para salvar a su hijo.

Deathstroke: Knights & Dragons durará 87 minutos, será Categoría R y contará con las voces de Michael Chiklis, Sasha Alexander y Castulo Guerra, entre otros.

Puedes ver el tráiler de la película aquí:

Deathstroke: Knights & Dragons se estrenará durante los próximos meses y será lanzada en formato digital y Blu-ray.