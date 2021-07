Deathstroke, Solomon Grundy, Mr. Freeze y Man-Bat son parte del listado de personajes que fueron considerados preliminarmente para The Suicide Squad

Cuando The Suicide Squad comience a presentarse oficialmente durante el próximo mes de agosto, los fanáticos se encontrarán con una formación que no solo estará incluirá a personajes que figuraron en la película de 2016 como Harley Quinn y el Capitán Boomerang, sino que en el foco de la historia estará en un equipo que contará con varias caras nuevas que abarcan desde Bloodsport y The Thinker hasta King Shark y Polka-Dot Man.

Pero aunque la formación final de The Suicide Squad es extensa y peculiar, recientemente James Gunn quiso revelar a los nombres que pudieron formar parte de esta versión del equipo pero que por distintas razones finalmente quedaron fuera de la película.

Así, al ser consultado respecto a los villanos que estuvieron apunto de figurar en The Suicide Squad, Gunn reveló a un listado que contempla a:

Livewire

Punch y Jewelee

Black Spider

Deathstroke

Man-Bat

Plastique

Chemo

KGBeast

Solomon Grundy

Rainbow Creature

Gunhawk

Knockout

En su primer tweet, el director explicó que “cuando consideré por primera vez aceptar el trabajo de escribir The Suicide Squad guardé una carpeta de archivos con los personajes que estaba considerando”. Por lo aunque todo esto era preliminar, Gunn tanteó que la ausencia de estas figuras en la película no implica que eventualmente no puedan formar parte de otros eventuales proyectos a futuro.

No obstante, esas no eran todas las ideas de Gunn y, al ser consultado sobre una potencial inclusión de personajes con habilidades vinculadas al frio por la posición de Starro como antagonista, el director no solo confirmó un cambio en esta versión de la estrella conquistadora de mundos, sino que también apuntó a la eventual inclusión de un famoso villano de Batman.

“Sí, Killer Frost y Mister Freeze estaban en mi lista. (Pero el Starro del DCEU no tiene esta debilidad)”, escribió Gunn.

Por ahora se desconoce por qué cada uno de estos personajes quedó fuera de The Suicide Squad, pero desde el 6 de agosto, cuando se concrete el estreno de la película en Estados Unidos, los fanáticos podrán comenzar a averiguar cómo resultó la propuesta final para la nueva historia de la Task Force X.