Deku, Bakugo y Todoroki quieren sobrepasar a los héroes anteriores en la nueva imagen promocional para la próxima película de My Hero Academia

Con miras al inicio de la venta de entradas para las funciones de la película en Japón, recinetemente se dio a conocer una nueva imagen promocional de My Hero Academia: World Heroes Mission.

Esta imagen vuelve a mostrar a Deku, Bakugo y Todoroki en sus nuevos trajes. Todo mientras All Might, Best Jeanist y Endeavor aparecen detrás de ellos.

En ese sentido, quizás lo más llamativo de esta promoción es que su texto diría que Bakugou quiere superar la norma, Deku quiere superar a quienes admira, y Todoroki quiere superar a su padre

En My Hero Academia: World Heroes Mission, Deku quedará en calidad de fugitivo después de ser acusado injustamente de asesinato y los héroes tendrán que trabajar contra el tiempo para salvar al mundo.

Esta es la tercera película ambientada en el mundo del popular manga de Kōhei Horikoshi y se estrenará el 6 de agosto en Japón.