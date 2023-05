Del Pato Yañez a Super Taldo: Arqueología del meme en Chile

Hoy la creación de memes es como nuestro segundo lenguaje. Basta con contar con un editor de fotos o videos y en cuestión de minutos, tendremos una imagen viralizable que es capaz de tomarse las redes sociales de la noche a la mañana.

Pero en Mouse nos quisimos hacer un par de preguntas: ¿Cuál fue el primer meme de Chile? ¿De donde viene el origen de nuestra fascinación por el humor en base a la reiteración? Desde antes que existiera YouTube y las redes sociales, hemos convertido a diferentes momentos de la cultura popular y política de nuestro país, sin saberlo, en memes.

Realizamos una búsqueda en los rincones más recónditos de nuestra memoria para encontrar a los primeros protomemes. Esos dichos, imágenes y palabras que incluso hasta hoy son recordados y que, de haber existido Facebook o YouTube en las décadas pasadas, serían claramente parte de cualquier resumen de los mejores memes del año.

Los requisitos para entrar en esta lista: haber ocurrido antes de YouTube o de las redes sociales, por lo que su viralización ocurrió gracias a la TV, la radio o simplemente el boca a boca.

El "Pato Yáñez"

El 3 de septiembre de 1989 no sólo fue un día histórico para el deporte nacional sino que también para los memes. Del famoso bengalazo que nunca llegó a la ceja de nuestro Cóndor Rojas hasta uno de los gestos más populares de la historia nacional.

No hay chileno que no sepa hacer "un Pato Yáñez" y a pesar de ser una imagen que era difícil de difundir en todo horario, marcó para siempre la historia del jugador cuyo nombre quedó asociado al gesto que, de haber nacido en esta era de millennials, probablemente se llamaría #PatoYañesing

El dedo de Lagos

En un año de decisiones claves para nuestro país, Ricardo Lagos convirtió a su dedo en una de las imágenes más potentes de la campaña del No y del retorno a la democracia. Un gesto histórico que empoderó a miles de chilenos y de paso, se convirtió en uno de los memes políticos más trascendentales.

Tanto importante fue este gesto que fue clave en formar el carácter y la carrera que una década después, lo convertiría en Presidente de nuestro país y en el que motivó a millones de chilenos a alzar sus dedos no sólo en la política. El tiempo, además, lo convertiría en un recuerdo de un tiempo en el que prometían que la alegría iba a llegar.

Espinita y Canitrot

El Jappening con Ja introdujo en la comedia chilena a una serie de personajes como el Indio Bolsero, la Mansa Woman, Alaraco o Eglantina Morrison. Pero ninguno de ellos llegó a ser a la categoría de memes como Evaristo Espina y Ricardo Canitrot, dos personajes de La Oficina que representan la esencia del trabajo en Chile.

El potencial de meme de esta pareja es tan fuerte que si Espinita y Canitrot hubiesen nacido en la era digital, habría encuestas en Facebook para saber "¿Qué personaje de La Oficina eres?", aunque en realidad nunca fue necesario porque cada uno sabe bien qué lado de la Fuerza ha decidido tomar en su vida.

TV Condoro

Cuando hablamos de programas futuristas, no pensemos en Los Supersónicos, sino que en TV Condoro, un programa tan adelantado que nos sorprende que no haya sido inventado por Steve Jobs.

TV Condoro no solo fue el YouTube antes de YouTube sino que además creó memes antes de los memes, en la forma de las frases de sus conductores como "No me diga" o "Weniiiisimo". Son frases que hasta el día de hoy sirven para detectar treintañeros entre la multitud.

Muchos dirán que fue Video Loco el precursor de este fenómeno, pero lo que hizo TV Condoro fue darle nombres a los videos para ser reconocidos incluso hasta el día de hoy como "Cobreloa", "El Hombre Anticucho" o "El Perro que Limpia Pisos".

Arturo Frei Bolivar, Uno como Usted

Hay campañas que se hacen para ganar elecciones, otras que se hacen para instalar debates en la sociedad, pero la de Arturo Frei Bolívar, candidato a la presidencia en la elección de 1999 nos regaló uno de los memes provenientes de la política más importantes.

Una de las principales características de los memes es que se viralizan con un sentido que casi siempre es diferente al que el autor original de la foto o video quiso tener y en este caso es perfecto: Arturo Frei Bolívar pensó que con su jingle ganaría votos cuando en realidad solo sumó risas y risas de un país hambriento de buscar a su próxima víctima.

El video prohibido del Profesor Rossa

El padre de todos los memes contemporáneos, un video que hasta el día de hoy resuena en las páginas de shitposting, pero que en su momento y a pesar de lo precario del internet de la época, se viralizó de manera impensada.

Más allá de lo que hoy se vea en la red, frases como "Me puedo dar un lujo", "Estás perdiendo el tiempo" y "Es malo, pero a la larga, es weno" se repetían hasta el cansancio y hasta el día de hoy se repiten en nuestro imaginario colectivo. La mejor versión que nos dio el profesor y Guru Guru.

Vamos todos a la casa del Jota

Si tu apodo en el colegio era "el Jota" probablemente fuiste víctima de uno de los memes más insufribles de la historia televisiva. Proveniente de la teleserie "Ámame", este cántico aparecía cada vez que se armaba alguna junta después del colegio. Si te decían el Jota, estabas calzado.

Si no, probablemente alguien se las ingeniaba para hacer calzar la letra de la canción, como en mi caso, donde varias veces tuve que soportar a los bolseros del curso mientras se invitaban solos porque ir a la casa del Axel era muy buena onda.

La carrera de Don Francisco

Don Francisco era el Buzzfeed, el Imgur, el Reddit y el 4chan de la época. Su forma de hacer TV lo hizo crear frases, imágenes y momentos televisivos que han sobrevivido más de 4 décadas y que perfectamente podrían ser usados como memes en el día de hoy.

Es solo cosa de ver esta lista: "¿Dispara Usted o Dispara Yo?", "¡Qué Venga la Modelo!", "¿Cómo dice que dijo?", "¡Yyyyy, fuera!", "Ahora viene el más despreciable de todos" y "EEEEL APLAAAAUSOOOO". Bonus si leíste todo eso con la voz de Don Francis.

El Penal de Caszely

El fallido penal de Caszely frente a Austria en el mundial de España fue el hecho que marcó al goleador chileno durante toda su carrera, pero más que como futbolista, como su propio meme.

Carlos Caszely se convirtió en una suerte de Bad Luck Brian para el imaginario colectivo chileno, en el sinónimo de la mala suerte, el fracaso y el morir en el último segundo.

Pinochecosas

Antes de las Piñericosas, el General Pinochet fue autor de parte de las frases más compartidas y citadas de la historia de nuestro país. A su favor, sus memes se hicieron muy populares porque eran los únicos que durante 17 años se podían compartir. Es como si en la pega en vez de bloquearte Facebook, solo te habilitaran su fanpage.

Los Martes de Merino también eran otra fanpage de la época que no se quedaba atrás en la hilaridad de sus contenidos. Muchas cosas pueden discutirse sobre la dictadura pero una cosa es cierta: convirtió a Chile en una tierra fértil en memes

Super Taldo

Cuando Bernardo de la Maza realizó la entrevista a Agustín Arenas en 1974, seguramente nunca imaginó que se hablaría de ella varias décadas después. No fue hasta Comienzos del 2000, cuando internet ya estaba masificándose en Chile y los programas de intercambio de archivos permitían mover canciones y videos que nació un nuevo personaje llamado Super Taldo.

En una movida completamente inapropiada con los estándares de hoy, se trata de un video donde algunos se ríen de la condición del entrevistado y otros de la situación surrealista que enfrenta a la seriedad de la TV de los 70 con un lenguaje involuntariamente soez, pero que a nadie dejó indiferentes.

Este es probablemente el meme chileno más importante de todos los tiempos. No obstante, si el video de Super Taldo hubiese surgido el día de hoy se habría convertido en una cuenta de humor adolescente tipo Flaite Chileno, y pensándolo bien, no se que tan bueno habría sido eso.

Bonus track: Los comerciales

Para finalizar este recorrido, los comerciales también lograron insertar grandes frases en nuestro inconsciente colectivo. Estas son de las que hasta el día de hoy han sobrevivido:

Manjar Colun

Cómprate un Auto Perico

Guatón, tómate un Armonyl