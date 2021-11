Delroy Lindo está negociando para sumarse a la película de Blade de Marvel Studios

Delroy Lindo podría sumarse al elenco de la nueva película de Blade que está desarrollando Marvel Studios. De acuerdo a The Hollywood Reporter, el actor de Da 5 Bloods, The Harder They Fall y Malcolm X está en la etapa final de negociaciones para incorporarse a esta nueva cinta del cazador de vampiros.

Por ahora se desconoce qué papel podría interpretar el actor en esta película que contará con Mahershala Ali como Blade y es que, más allá de esta información del elenco y el hecho de que Bassam Tariq (Mogul Mowgli) será el director y Stacy Osei-Kuffour (Watchmen) está a cargo del guión, aún no hay muchos antecedentes oficiales sobre esta nueva producción basada en los cómics de Marvel.

De hecho, Lindo podría ser el primer actor en sumarse al elenco de Blade tras el propio Ali, quien fue anunciado como el Daywalker en el marco de la Comic-Con de San Diego de 2029.

La nueva película de Blade aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que su rodaje comience a mediados de 2022.