Denis Villeneuve reiteró que Chani, el personaje de Zendaya, tendrá una mayor participación en la segunda parte de Dune

Aunque fue una parte importante de la promoción de la película, Zendaya solo contó con unos minutos de pantalla durante la primera parte de Dune. Todo por cortesía de los sueños de Paul Atreides y la breve aparición de los Fremen en la cinta.

Pero de cara a lo que será la segunda parte de Dune, Denis Villeneuve volvió a asegurar que la actriz de Euphoria tendrá un rol más prominente en la siguiente entrega de su adaptación de la clásica novela de Frank Herbert.

“Sobre Zendaya diré que la primera parte fue una promesa”, señaló Villeneuve al ser consultado por el breve rol de la actriz en una entrevista con Variety. “Sé que vimos un atisbo de ella en la primera parte, pero en la segunda parte tendrá un papel destacado. Seguiremos a Timothée (Chalamet) y Zendaya en sus aventuras en el desierto. Eso es lo que más me entusiasmó de volver a Arrakis: pasar tiempo con esos personajes nuevamente”.

Villeneuve obviamente no quiso revelar nada concreto sobre lo que está tramando para la segunda parte de Dune, pero aunque por ahora los fanáticos tendrán que conformarse con recordar qué sucede en el libro, el director anticipó dos cosas: En primer lugar, aunque reconoció que es fanático de la actriz, remarcó que Florence Pugh aún no sella su participación en la nueva película de Dune. Todo mientras que respecto al rodaje el responsable de Blade Runner 2049 planteó que hay una escena en particular que necesita lograr de buena manera porque sería muy relevante. “Involucra gusanos de arena que van a ser uno de los hermosos desafíos de mi vida. Y sé que si lo hago bien, esa será la escena”, señaló el director.

Previamente Villeneuve indicó que ya estaba cerca de completar el guión de Dune: Parte 2 y el plan de Warner Bros y Legendary sería comenzar el rodaje a mediados de este año con miras a un estreno en octubre de 2023.