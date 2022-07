Desarrolladores de The Last of Us disparan contra las filtraciones

Durante la jornada de este jueves es que se filtraron diversos videos del gameplay de The Last of Us Part 1, el remake que tendrá el popular juego de Naughty Dog. Esto no agradó a los desarrolladores quienes calificaron el hecho como “desalentador y frustrante”.

“Las filtraciones realmente apestan”, escribió el vicepresidente de Naughty Dog, Arne Meyer agregando que “es desalentador y frustrante para los equipos que han puesto su corazón en hacer cosas increíbles para nuestros fanáticos”.

En la misma línea, el editor senior del estudio, Samuel Prince, apuntó que las filtraciones son “extremadamente dañinas para los desarrolladores que trabajan incansablemente en ofrecer estos maravillosos juegos”.

Luego de que las filtraciones salieran a la luz, desde Naughty Dog decidieron presentar su propio tráiler de gameplay del juego, mostrando como es que lucirá el título en PlayStation 5.

Cabe mencionar que las mecánicas de jugabilidad se han reconstruido desde cero para este remake, adaptando de esta forma lo que se pudo ver en The Last of Us Part 2.