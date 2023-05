Desarrolladores de Wolfenstein trabajan en un nuevo juego en primera persona

El estudio de Bethesda responsable de Wolfenstein: The New Order y Wolfenstein II: The New Colossus, MachineGames, estaría trabajando en un nuevo juego de disparos en primera persona.

La información proviene de una oferta de trabajo publicada reicentemente por la desarrolladora (vía Gaming Bolt) en donde están buscando un animador sénior para un juego en primera persona.

Cabe recordar que actualmente el estudio también está trabajando en un juego basado en Indiana Jones, el cual según el CEO de Bethesda, Todd Howard, contará con una “mezcla única de géneros”.

Por el momento se desconocen mayores detalles de este juego, pero puede que se trate incluso de una nueva entrega de Wolfenstein, ya que los otros juegos de la saga desarrollados por el estudio tuvieron bastante éxito.

La oferta de trabajo, apunta a que el trabajador sienta “pasión por los videojuegos y, en especial, por los juegos inmersivos en primera persona”, a la vez que se valorará el que tengan “una gran familiaridad con los títulos de MachineGames”.