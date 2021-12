Descubren otro absurdo error de continuidad en la serie de Hawkeye

[Esta nota contiene spoilers de Hawkeye]

Desde que Hawkeye estrenó sus primeros episodios en Disney Plus no han sido pocos los fanáticos que se han dedicado a escudriñar cada escena de la serie en busca de pistas sobre los eventuales cameos de otros personajes o el futuro de las producciones de Marvel Studios.

Pero aunque un adelanto y el propio final del tercer episodio de la serie ya están potenciando las discusiones sobre qué personajes podrían cruzarse en el camino de Kate Bishop y Clint Barton, aún hay fanáticos que siguen analizando y descubriendo elementos en los primeros episodios de la serie.

Así, desde el portal Comibook se dieron cuenta de un detalle que podría representar un nuevo error de continuidad en la línea de tiempo del MCU.

Como recordarán, la escena inicial de Hawkeye está ambientada en 2012 y nos muestra el hogar de Kate Bishop en los minutos previos a la Batalla de Nueva York. Pero aunque claramente el foco de ese momento está en la dinámica de la familia de Kate y los eventos que formaron parte de la primera película de los Vengadores, en Comicbook descubrieron que la niña tiene un libro de actividades de la franquicia de Mi Villano Favorito en su pieza.

Mi Villano Favorito se estrenó en 2010 y por ende no parece descabellado que la pequeña Kate Bishop sea fan de esa película, sin embargo, el “problema” es que el libro de actividades corresponde a Minions: The Rise of Gru, una película que debido a la pandemia aún no se estrena y por ende, como se indica en Amazon, ese libro de actividades recién fue lanzado este 2021.

Obviamente esto se podría justificar recurriendo a artimañas como que la línea de tiempo del MCU no es igual a la nuestra y por ende este tipo de cambios son posibles. No obstante, por ahora lo único concreto es que alguien del diseño de sets de Hawkeye no prestó mucha atención al orden de la franquicia de Mi villano Favorito.

Y aunque todo podría quedar como un error puntual, cabe señalar que previamente se apuntaron otros errores de continuidad en Hawkeye que abarcan desde el orden de la caída de las letras en la Torre Stark hasta la fecha de lanzamiento de un peluche en la misma habitación de Kate.

En ese sentido, parece que mientras Marvel Studios continúe regresando al pasado seguirán apareciendo estas trivias sobre cómo algunos elementos no coinciden con nuestra línea de tiempo y, por ejemplo, en el terreno de las películas recientemente se indicó que en Black Widow también habría un “problema” de continuidad respecto a una figura de My Little Pony. Ya saben, cosas que claramente pueden arruinar una película o serie.