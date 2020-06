Desde Judd Nelson a Chevy Chase fueron parte del homenaje a John Hughes durante la reunión de Ferris Bueller’s Day Off

El más reciente episodio de Reunited Apart, el webshow del actor Josh Gad, que reúne a los participantes de varias películas emblemáticas para recaudar fondos para los afectados por el COVID-19, estuvo centrado en una de las comedias más clásicas de los ochentas: Ferris Bueller’s Day Off, conocida en Latinoamérica como “Un experto en diversión”.

Siendo encabezada por Matthew Broderick, quien dio vida a Ferris, a la cita también asistieron Alan Ruck (Cameron Frye), Mia Sara (Sloane Peterson) y Jennifer Grey (Jeanie Bueller), entre otros, aunque obviamente no estuvo John Hughes, el director y guionista que falleció en 2009.

Pero eso no significó que no estuvo presente en espíritu, ya que gran parte de los recuerdos sobre Ferris Bueller’s Day Off lo involucraron. Más aún, los responsables de Reunited Apart se las ingeniaron para cerrar todo el episodio con un tributo a Hughes que no solo abordó gran parte de sus trabajos, desde “El Club de los Cinco” hasta “Mi Pobre Angelito”, sino que también incluyó a actores que participaron en esas producciones. Y lo hicieron rememorando algunos de los diálogos.

De ahí que Chevy Chase (Vacaciones), Anthony Michael Hall (Ciencia Loca), Steve Martin (Planes, Trains and Automobiles) y Judd Nelson (El Club de los Cinco), Andrew McCarthy (Pretty in Pink), entre muchos otros, fueron parte del recuerdo.

Todo lo encuentran en el siguiente video.