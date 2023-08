Desde la idea a la impresión: El proceso de las cartas Pokémon para volverse una realidad

En el marco del más reciente mundial de Pokémon realizado en Yokohama, Japón, es que tuvimos la oportunidad de visitar Creatures, la compañía encargada del juego de cartas coleccionable basado en la franquicia y donde pudimos conocer un poco más del proceso por el que pasan estar cartas para volverse una realidad y cautivar a los fanáticos de todo el mundo .

De acuerdo a lo que nos explicaron en la ocasión son siete los pasos que debe pasar cada una de las cartas para finalmente ser llevadas a impresión y llegar a los miles de jugadores alrededor del mundo.

1. Planeación

Según nos explican el primer paso es el de planeación, en donde buscan la inspiración y concepto que marcarán la nueva expansión. Acá junto con esto se escogen entre 4 y 5 Pokémon como pilares para desarrollar la nueva expansión, y sobre los cuales se pensará la nueva mecánica que llegará al juego.

Una vez decidida la temática central de la expansión es que se comienza a pensar en los otros Pokémon que pueden formar parte de esta. De acuerdo a lo que explican desde Creatures, este trabajo también involucra diversos elementos, como ver los otros productos de Pokémon que se encuentran disponibles, ya sea la serie de televisión como los videojuegos.

Una vez decidido esto es que se pasa al siguiente paso...

2. Desarrollo de Datos

Esta es quizás una de las partes más importantes del proceso, sobre todo para aquellos jugadores competitivos, y es que acá es cuando se define que tan poderosas serán la carta y finalmente el rol que tendrá al sumarse al juego.

Es así como en este proceso se determinan elementos como la vida (HP), daños, ataques y energías requeridas para cada uno de estos, todo con el fin de llevar la idea de la carta a un plano más real, y comenzar a realizar las primeras pruebas de estas.

Este proceso lejos de ser automatizado, según nos explican por Creatures es realizado por 18 personas que se dedican a jugar utilizando estos prototipos de cartas. Acá buscan analizar su funcionamiento en diferentes barajas y situaciones con el fin de descubrir si es que se adecúa de buena forma al juego o se convierte en una carta que pueda destruir el “meta”.

De acuerdo a lo que nos explican, desde Creatures tienen una zona asignada a estos trabajadores, donde pasan gran parte del día jugando y donde tienen un archivo con todas las cartas que se han hecho para el juego desde sus inicios, con lo cual pueden probar las diferentes variantes y situaciones.

Una vez ya ajustados sus datos, es que se avanza a la siguiente etapa.

3. Ilustración

Tras ya tener la idea de la carta es que se pasa a uno de los elementos más atractivos y por los cuales Pokémon TCG se destaca bastante, las ilustraciones. En este aspecto desde Creatures tienen un grupo de talentosos artistas con estilos muy variados, desde aquellos que pueden hacer que los Pokémon se vean tiernos y lindos, a aquellos con dibujos de feroces criaturas, incluso aquellos modelados en arcilla.

Es así, como desde Creatures buscan al ilustrador que más se acople a lo que están buscando para realizar la ilustración, proceso que como todo, es revisado para que se ajuste de forma perfecta a lo que se está buscando y a lo que es la marca de Pokémon.

4. Creación de la carta

Finalmente, tras todo esto, es que se toman los diferentes elementos y se juntan para convertirlos en una carta Pokémon. Acá es donde se revisa que todo esté perfecto y que el diseño, la ilustración y la información que contiene la carta se encuentre bien estructurada al interior de esta.

5. Primera impresión

A pesar de que la carta ya está realizada, esta aún no está lista para salir al mercado, es así como en este punto desde Creatures la envían a impresión pero no para su venta, si no que para que sirva como muestra del producto que tendrán.

Es así como se imprimen cierta cantidad de cartas, con el fin de revisarlas, en temas como composición o colores, ya que en ocasiones los colores de las ilustraciones lucen diferentes al momento de ser impresos.

6. Revisión

Con la carta ya realizada e impresa es que se inicia el proceso de revisión final, donde se analiza que todo sea correcto, tanto en temas de textos que incluye como en la ilustración, colores, etc.

Según nos explican, aunque el proceso involucra una revisión constante para que todo esté en orden, en este punto, dado que están en una constante lucha contra el tiempo, cada carta sólo se revisa tres veces antes de ser enviada al paso final.

7. Impresión final

Finalmente, con la carta ya revisada es que se envía a impresión con el fin de ser comercializada en todo el mundo y llegar a los miles de jugadores de Pokémon TCG.