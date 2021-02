Desmienten rumor de Jennifer Lawrence en película de Los Cuatro Fantásticos

A partir de un reporte del tabloide australiano The Daily Telegraph comenzó a viralizarse una información que encontró su caldo de cultivo en otros tabloides, como el Daily Mail británico, y cuentas de fans en redes sociales. La información en cuestión aseguraba que la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence se trasladaría a Australia en el corto plazo para filmar la anunciada nueva película de Los Cuatro Fantásticos que concretará Marvel Studios.

Es decir, aquella información de inmediato generó múltiples comentarios debido a la perfomance de la actriz en películas de superhéroes del pasado, como es el caso de la saga de X-Men en donde interpretó a Mystique.

Sin embargo, rápidamente surgieron los desmentidos. Justin Kroll, reportero de Deadline, aseguró que: “Marvel acaba de comenzar a reunirse con escritores para Los Cuatro Fantásticos. No hay guión y pasará un tiempo antes de que esta película comience a rodarse”.

Lo mismo llevó a cabo Kyle Buchanan de The New York Times. “La producción de Fantastic 4 no comenzará pronto. Marvel ni siquiera ha fechado la película todavía. El director todavía está ocupado filmando Spider-Man 3″, recalcó.

Lo último es la clave. Jon Watts, quien fue anunciado para dirigir Los Cuatro Fantásticos, actualmente está filmando la próxima película de Spider-Man que protagoniza Tom Holland. Su trabajo se extenderá por los próximos meses y se espera que siga supervisando la producción durante todo el proceso de edición.