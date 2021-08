Despero será uno de los villanos de la octava temporada de The Flash

Un día después de que se confirmara que Reverse Flash regresará en la octava temporada de The Flash, Deadline reveló a otro villano que formará parte de los próximos episodios de la serie.

Concretamente ese portal anunció que el actor Tony Curran ( Your Honor, SEAL Team, Doctor Who) será el encargado de interpretar a Despero en la temporada número 8 de The Flash.

Despero es un personaje que debutó durante 1960 en los cómics de DC y para efectos de la serie amparada por The CW es descrito como “un extraterrestre poderoso e inteligente que posee increíbles poderes telepáticos que abandonó su mundo natal, Kalanor, en circunstancias misteriosas. Ahora se enfrenta a una misión mortal en la Tierra, cuyo resultado decidirá el destino de la humanidad y lo pondrá en curso de colisión con el Equipo Flash”.

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, la octava temporada de The Flash arrancará con un especial de cinco partes llamado “Armageddon” y que además de contemplar a Barry Allen y sus aliados incluirá a personajes de otras series del Arrowverso. La premisa de “Armageddon” enfrentará a los héroes con una misteriosa amenaza extraterrestre, sin embargo, por ahora no está completamente claro si Despero será esa amenaza o el evento contemplará a otro personaje.

Por otra parte, aunque Curran ya habría comenzado a grabar sus escenas para la serie, todavía es un misterio cómo será su caracterización para dar vida al villano.

La octava temporada de The Flash se estrenará durante noviembre en Estados Unidos.