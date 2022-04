Después de siete temporadas, Legends of Tomorrow fue cancelada por The CW

Es oficial: Legends of Tomorrow no tendrá una octava temporada. Después de que el futuro de la serie de los viajeros del tiempo quedara en suspenso tras el final del séptimo ciclo, el viernes recién pasado se confirmó que The CW no quiso renovar el programa.

La cancelación de Legends of Tomorrow después de siete temporadas fue anunciada por la co-showrunner de la serie, Keto Shimizu, a través de Twitter: “Bueno, amigos. Ha sido una carrera increíble. Sin embargo, CW nos ha hecho saber que no habrá temporada 8 de Legends of Tomorrow . Estamos desconsolados, pero también inmensamente agradecidos por el increíble trabajo que nuestro elenco, equipo y escritores han contribuido al pequeño espectáculo que pudo”.

“Gracias a nuestros fans; su amor y pasión por nuestra extraña banda de inadaptados ha hecho que cada descanso, cada guión, cada diario, cada corte y cada mezcla valga la pena todo el trabajo duro. Los vemos, los queremos y siempre tendrán un lugar en la Waverider”, concluyó.

Legends of Tomorrow se estrenó en 2016 como la tercera serie del Arrowverso después de Arrow y The Flash. Inicialmente el programa pretendía recoger a figuras que habían aparecido en las series de Oliver Queen y Barry Allen para contar una historia que tenía a Vandal Savage como el gran villano y Rip Hunter como uno de sus héroes principales. Pero en el camino Legends of Tomorrow fue cambiando su premisa, abandonando un tiente más serio y oscuro por una apuesta más en el terreno de la comedia que buscaba sacar provecho de los viajes en el tiempo para poner a sus protagonistas en alocadas situaciones.

Aunque desde que se reportó que The CW podría venderse la continuidad de Legends of Tomorrow y el resto de las series de ese canal estaba en duda, a comienzos de este año los responsables del programa indicaron que el final del séptimo ciclo no fue ideado como una conclusión de las aventuras del equipo de la Waverider aunque ahora, dadas las circunstancias, finalmente ese episodios será el final de la serie.

La cancelación de Legends of Tomorrow evitará que la serie se despida con una octava temporada como lo hizo Arrow, pero aún así el programa de los viajeros del tiempo se extendió más que Batwoman, que recientemente fue cancelada con su tercer ciclo, y Supergirl, que terminó con su sexta temporada.