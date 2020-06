Día del padre: Animes para disfrutar entre papá e hijo

Se acerca el Día del Padre, y es probable que quieras compartir algún momento especial con este, dada la imposibilidad de salir debido a la emergencia generada por el coronavirus, sin duda la opción de ver una película o serie de televisión cobra más fuerza, ante esto, es que hoy traemos un listado de series de anime para ver junto a tu padre.

Puede que este no sea un fanático del género -o puede que sí, y tu no tanto- por lo que acá te traemos algunas opciones que es probable que haya disfrutado cuando pequeño por televisión, así como otras más recientes y con temáticas no tan infantiles.

Robots gigantes, super agentes, y varios clásicos forman parte de esta lista.

Mazinger Z

Sin duda uno de los grandes clásicos del mundo del anime, y es que la historia creada por Go NAgai, a pesar de los años no pierde popularidad. En este sentido, Mazinger Z, es una de las grandes series para ver junto a los padres, sobretodo dado que resulta muy probable que la hayan visto en su infancia.

En el caso de Chile, la serie se estrenó a fines de los 70′ siendo uno de los anime que abrió el camino a la llegada de nuevos anime.

Disponible a través de Netflix

Super Agente Cobra

Estrenado a fines de los 70′ Super Agente Cobra, es otro gran clásico del mundo del anime y el cual sin duda es una gran opción para ver junto a tu padre. El anime estuvo compuesto por 31 episodios, y este llegó a Hispano-américa a fines de los años 80′, transmitiéndose en Chile a través de UCV Televisión y TVN.

La serie fue censurada en gran parte de Latinoamérica debido a su alto contenido de violencia y temas sexuales, lo que también ayudó a impulsar su popularidad.

Disponible a través de Amazon

Los Caballeros del Zodiaco

Uno de los anime más populares de los años 90′ y de todo el género, y es que la obra basada en el manga de Masami Kurumada, sin importar los años sigue siendo una de las más queridas tanto por grandes como chicos.

Los Caballeros del Zodiaco o Saint Seiya, como es conocida por su nombre en Japonés, es una gran serie que sin duda vale la pena revisitar, y aún más si es para un momento padre hijo o padre hija.

Disponible a través de Netlfix

Remi

Si lo de tu padre no es la acción, pero creció viendo dibujos animados, es probable que entre ellas se haya encontrado Remi, una triste historia que se estrenó a fines de los años 70′.

Plagada de momentos dramáticos, es probable que si naciste después de los 2000, no hayas visto esta serie, pero sin duda le traerá más de un recuerdo a tu padre.

Disponible a través de Amazon

El niño y la Bestia

Estrenada en 2015, y dirigida por Mamoru Hosoda, esta película relata la historia de un niño solitario que abandona el mundo real, y llega a uno habitado por fantásticas criaturas. Es en este mundo donde conoce a Kumatetsu, quien termina criándolo y volviéndose su padre.

La historia muestra la relación entre el niño y su padre adoptivo, mientras ambos van conociendo más de ellos mismos, en el viaje que significa la paternidad.

Disponible a través de Netflix.

Akira

Un clásico entre clásicos, y con una historia que atrapa de principio a fin. Akira dirigida por Katsuhiro Ôtomo, es una película post-apocalíptica que sin duda no sólo es recomendada para ver con los padres que disfrutan del anime, sino con aquellos que les gusta el buen cine.

Akira se ambienta en la ciudad futurista de Neo-Tokio, luego de una guerra nuclear la cual devastó las grandes ciudades del planeta.

Disponible a través de Netflx

Godzilla: Planeta de Monstruos

Estrenada en 2017, esta película es la primera de una trilogía de filmes que fueron producidos por Toho Animation y animados por Polygon Pictures en asociación con Netflix.

Las tres películas se encuentran disponibles en Netflix, y son una gran opción si es que tu padre disfruta de las historias de ‘kaijus’ estos monstruos gigantes que aterrorizan a la humanidad.

Los filme muestran un mundo post-apocalíptico, luego de que la humanidad debiera abandonar la Tierra tras el ataque de Godzilla.

Disponible a través de Netflix

Mobile Suit Gundam Unicorn

Siete ovas conforman esta historia que a pesar de que se estrenó recientemente, cuenta con un estilo de dibujo muy similar al de las series de fines de los años 80′ e inicios de los 90′.

La historia forma parte de la popular franquicia Gundam, con una historia bastante madura y seria, con temas que resultan atractivos tanto para menores como adultos.

Sin duda una gran opción para ver junto a tu padre si es que ambos disfrutan del anime, las buenas historias y los robots gigantes.

Disponible a través de Netflix