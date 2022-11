Diabolical, el spin-off animado de The Boys, podría tener una segunda temporada

Pese a que Amazon Prime Video aún no se pronuncia al respecto, el mundo de The Boys podría seguir creciendo de la mano de una segunda temporada de Diabolical.

Como recordarán en marzo de este año el streaming de Amazon lanzó Diabolical, una serie animada de antología con distintas historias enmarcadas en el mundo de The Boys. Esa producción contó con ocho episodios y aunque la plataforma todavía no garantiza su futuro, Seth Rogen indicó que habrían planes para continuar su premisa.

Concretamente al ser consultado al respecto por el portal Collider el productor de The Boys dijo: “Espero que Diabolical regrese. De hecho, compraron algunos guiones para la próxima temporada, así que los hemos estado escribiendo. No estamos 100% seguros de que los producirán, pero si todo sale según lo planeado, producirán los guiones que estamos escribiendo en este momento”.

Rogen no detalló por qué dudaría del compromiso de Amazon con la realización de esos episodios, por lo que no sabemos si aquello tendría que ver con temas monetarios, de audiencia o esos elementos impactantes que suelen ofrecer las producciones del mundo de The Boys. Después de todo, en la misma entrevista el productor, guionista y comediante indicó que estaba sorprendido por lo que hará la cuarta temporada de la serie principal y el spin-off Gen V.