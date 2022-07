Diferentes juegos de Ubisoft dejan Steam

Múltiples juegos de Ubisoft han dejado de estar de disponibles en Steam, o dejarán de estarlo en septiembre próximo.

Durante la jornada de hoy es que surgieron varios reportes de que Assassin’s Creed Liberation HD dejaría estar disponible durante este año, y según apunta un mensaje en la plataforma, este lo dejará de estar disponible el 1 de septiembre y no sólo ya no se podrá comprar, tampoco se podrá jugar a partir de la mencionada fecha.

Esto ha está ocurriendo con diferentes juegos de Ubisoft, como lo son Prince of Persia: The Forgotten Sands y Splinter Cell Blacklist, los cuales muestran la misma etiqueta y apuntan que las ediciones Deluxe y los diferentes DLC del juego dejarán de estarán de estar disponibles.

Mientras estos juegos dejarán de estar disponibles en septiembre, otros ya han dejado la plataforma, como es el caso de . Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic y Space Junkies, los cuales muestran el mensaje “A pedido del editor, Space Junkies/Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic ya no está disponible para la venta en Steam”.

Por el momento se desconoce las razones por el juego.