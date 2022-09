Din Djarin se dirige a Mandalore en el tráiler para la tercera temporada de The Mandalorian

Si ya se les olvidó cómo era el tráiler que se filtró en el contexto de la Star Wars Celebration 2022 o simplemente extrañan a Din Djarin y Grogu, entonces este es el anuncio que estaban esperando.

En el marco de la D23 Expo y con miras al retorno de la serie a inicios del próximo año, Lucasfilm compartió el primer tráiler para la tercera temporada de The Mandalorian.

Siguiendo los eventos del segundo ciclo de la serie y la participación de Din Djarin en The Book of Boba Fett, este adelanto muestra que el mandaloriano titular tendrá que seguir lidiando con las consecuencias de haber mostrado su rostro.

Así, mientras The Armorer será crítica con Din, en la misión de Djarin a Mandalore también entrará en juego el darksaber y las tensiones con Bo-Katan por esa legendaria arma.

Aquí tienen el tráiler para la tercera temporada de The Mandalorian:

Además cabe señalar que durante el panel de la serie en la D23 se planteó que este nuevo ciclo explorará más sobre el pasado de Din Djarin.

The Mandalorian presentará sus nuevos episodios a partir de febrero de 2023. Mientras Jon Favreau continúa a la cabeza de la serie como showrunner (y ya está editando los nuevos capítulos), los episodios del nuevo ciclo serán dirigidos por Rick Famuyiwa, Carl Weathers y Bryce Dallas Howard. Todo mientras el elenco incluirá a Pedro Pascal como Din Djarin, Carl Weathers como Greef Karga, Katee Sackhoff como Bo-Katan, Giancarlo Esposito como Moff Gideon, Amy Sedaris como Peli Motto, Emily Swallow como The Armorer y Christopher Lloyd en un papel que aún no es detallado, ante otros.