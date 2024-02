Director de Dune: Part 2 dice que “absolutamente existe el deseo” de hacer una tercera película pero no se apresurará en el proceso

Denis Villeneuve, el director de Dune ha dado a conocer que existe el deseo de hacer una tercera película pero que no se apresurará en el proceso.

Esta semana es que finalmente se estrena la segunda parte de la popular adaptación de los libros de Frank Herbert y en la antesala de su llegada es que el director se ha referido al futuro de la saga.

“Existe absolutamente un deseo de tener una tercera (película), pero no quiero apresurarla”, señaló en conversación con The Times, agregando que “El peligro en Hollywood es que la gente se emocione y sólo piense en las fechas de estreno, no en la calidad”.

En caso de realizarse una tercera entrega, esta adaptaría el segundo libro de la saga, Dune: Messiah y sobre el cual el director ya se ha referido en el pasado.

Cabe recordar que el director ha señalado que no le gustaría hacer más de tres películas de la saga.