Director de Fast X anticipa que varios personajes importantes pueden no sobrevivir las dos últimas películas

El director de Fast X, Louis Leterrier, ha señalado que es posible que varios personajes importantes no sobrevivan las dos últimas películas de la franquicia.

En conversación con Total Film sobre las próximas entrega de Rápido y Furioso, es que se refirió al respecto señalando que ya ningún personaje está a salvo.

“Esa es la belleza de llegar cerca del final de esta franquicia: no tengo que decir, ‘Oh, bueno, estos personajes vivirán para siempre’. No, puede que no, porque es el final”, mencionó.

“Solo en los westerns los vaqueros salen al galope hacia la puesta del sol. Esto es definitivamente diferente. Se me permitió cierta libertad para aumentar las apuestas incluso más de lo que se habían planteado antes”, agregó.

Cabe recordar que inicialmente Fast X sería dirigida por Justin Lin, quien trabajó en varias de las películas previas de la franquicia, pero tras su salida es que Leterrier tomó la dirección.

Tras asumir el rol, es que este cambió todo de la historia original. “Tuve que cambiar todo. Tenía que hacer que funcionara”, señaló, agregando que “¡No duermo! Hay tanto que hacer. Pero ha sido el viaje emocionante de mi vida”, señaló en la ocasión.