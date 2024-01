Director de la película de Minecraft quiere evitar lo ocurrido con el diseño de Sonic

El director de la próxima película de Minecraft se ha referido al proyecto y ha dado a conocer que quieren evitar pasar por una situación similar a la de Sonic, donde el diseño mostrado en el primer tráiler fue cuestionado por los fans y llevó a un cambio rotundo de cara al lanzamiento del filme.

En conversación con The Salt Lake Tribune, es que el director del filme, Jared Hess apuntó que “Creo que cualquiera que haga cualquier IP, sólo quiere evitar una situación del ‘Sonic feo’”, agregando que “simplemente no puedo decepcionar a los niños de 10 años, o nos matarán”.

En la ocasión, aunque no entregó detalles se refirió a la historia del filme, mencionando que adaptar un juego que no cuenta con una es todo un desafío. “Tratar de adaptar algo que no tiene una historia, es un juego abierto... Me gusta el desafío. Tiene que ser una película divertida y ridícula. Y lo es”.

Aunque se desconocen muchos detalles del filme, es conocido que el elenco contará con Jason Momoa y Jack Black.