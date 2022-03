Director de Moon Knight criticó la representación de Egipto en Wonder Woman 1984: “Fue una vergüenza para nosotros”

Desde su estreno en diciembre de 2020, Wonder Woman 1984 ha recibido un montón de críticas negativas que abarcan desde las implicancias del reencuentro de Steve Trevor con Diana o la petición final de la heroína, hasta elementos como la consistencia de la trama o el ritmo de su historia. Pero aunque respecto a esos dos últimos puntos claramente pueden existir opiniones variadas, recientemente Mohamed Diab puso sobre la mesa un reproche más delicado a la cinta dirigida por Patty Jenkins.

En una entrevista con SFX Magazine a propósito de su trabajo en la nueva serie de Marvel Studios, Moon Knight, Diab criticó la representación de Egipto que habitualmente se incluye en las películas de Hollywood y está llena de estereotipos.

“En mi propuesta (para Moon Knight) había una gran parte sobre Egipto y cuán poco auténtico ha sido retratado a lo largo de la historia de Hollywood”, dijo Diab (vía Games Radar+). “Siempre es exótico, lo llamamos es orientalismo. Nos deshumaniza. Siempre estamos desnudos, siempre somos sexys, siempre somos malos, siempre exageramos”.

En ese sentido, Diab continúo apuntando a Wonder Woman 1984 como un ejemplo negativo de la forma en la que Hollywood sigue representando a Egipto.

“Nunca ves El Cairo. Siempre ves a Jordania figurando por El Cairo, Marruecos figurando por El Cairo, a veces es España figurando por El Cairo. Esto realmente nos enoja”, añadió el director. “Recuerdo haber visto Wonder Woman 1984 y había una gran secuencia en Egipto y fue una vergüenza para nosotros. Tenías un jeque, eso no tiene ningún sentido para nosotros. Egipto parecía un país de la Edad Media. Parecía como el desierto”.

Como recordarán, en Wonder Woman 1984 la heroína titular y Steve Trevor llegan hasta Egipto persiguiendo a Maxwell Lord, quien se trasladó a ese país para negociar con un magnate del petróleo. Pero aunque en la película esto solo sirve como una excusa para extender las aventuras de Wonder Woman más allá de Estados Unidos, el punto de Diab y otras críticas sostiene que la película simplemente no representaría bien a los egipcios y ni siquiera estaría interesada en hacerlo.