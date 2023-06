Director de Secret Invasion dice que la serie es una película de seis horas

El próximo 21 de junio llegará a Disney+ Secret Invasion, la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel y que pondrá a Nick Fury frente a una invasión Skrull. La producción llega en el formato de miniserie compuesta por seis episodios y ahora el director de esta, Ali Selim ha señalado que es como “una película de seis horas”.

Las palabras las dijo en entrevista con la revista SFX (vía GamesRadar), donde además mencionó que “cuando termine, espero que te sientas saciado y completo”.

En la ocasión, también se refirió a la posibilidad de una segunda temporada de la serie, señalando que “Y como Marvel lo hace de manera excelente, también sientes que ‘Oh, podría ir en esta dirección’. Nick Fury está vivo y continúa luchando, no creo que eso sea una alerta de spoiler. Y hay algunos personajes que ya no están con nosotros y algunos personajes que viven para ver otro desafío. Me encantaría ver que ese desafío se convierta en la segunda temporada”.

La sinopsis de la serie apunta que:

“En la nueva serie Secret Invasion de Marvel Studios, ambientada en el MCU actual, Nick Fury se entera de una invasión clandestina de la Tierra por parte de una facción de Skrulls que cambian de forma. Fury se une a sus aliados, incluidos Everett Ross, Maria Hill y el Skrull llamado Talos, quien se ha ganado la vida en la Tierra. Juntos compiten contra el tiempo para frustrar una inminente invasión Skrull y salvar a la humanidad”.

Secret Invasion llegará a Disney+ el próximo 21 de junio y estará compuesta por 6 episodios.