Director de Uncharted dice que las adaptaciones al cine de videojuegos van mal por “intentar recrear los juegos”

Durante el último tiempo cada vez son más habituales las adaptaciones al cine de diferentes videojuegos, y aunque los resultados en muchas ocasiones no son los deseados, el género continúa creciendo. En este contexto es que próximamente se estrenará la película de Uncharted, filme basado en el popular juego de Naughty Dog y que busca llevar a la pantalla grande a Nathan Drake.

El director de la película, Ruben Fleischer, se refirió a los desafíos que enfrentan estas adaptaciones, y dónde cree él que está el problema que ha hecho que tantos fallen en el pasado.

“Parte del problema es que están tratando de recrear los juegos. Debido a que los jugadores han tenido una experiencia tan visceral, no creo que puedas competir con eso”, mencionó, agregando que quiso asegurarse que en el caso de Uncharted “funcionara como una película primero”.

Uncharted, que será protagonizada por Tom Holland tiene programado su estreno para febrero del 2022, y según complementó el director, “intentamos inspirarnos en los juegos siempre que pudimos, pero también queríamos tener piezas originales que no fueran parte de los juegos en absoluto”.

Es así como anticipa que “nunca había visto nada como nuestro final del tercer acto antes y creo que dejará boquiabierto a la gente”.

En cuanto a las adaptaciones más recientes del mundo de los videojuegos al cine, se encuentra el reboot de Mortal Kombat, así como Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ambas películas que no lograron un gran éxito y no terminaron de convencer a los fanáticos.