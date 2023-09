Director de Wonka anticipa posibles secuelas: “Definitivamente me gustaría hacer más”

En diciembre se espera que llegue Wonka, la serie basada en el recordado personaje de Charlie y la Fábrica de Chocolate y que tendrá a Timothée Chalamet en el papel de un joven Willy Wonka. Aunque aún faltan unos meses para el estreno de la serie es que su director dio a conocer que le gustaría hacer más películas basadas en este mundo.

En conversación con Total Film Magazine (Vía GamesRadar), es que el director Paul King señaló que “Definitivamente me gustaría hacer más. Y me gustaría pasar más tiempo en este mundo”.

Cabe recordar que esta película musical se centra en un joven Willy Wonka y en como conoció a los Oompa-Loompas.

Junto con Chalamet la película cuenta con un reparto conformado por Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Jim Carter, Matt Lucas y Olivia Colman.

La película se basa en la obra de Roald Dahl, quien escribió diferentes historias muchas de las cuales no llegaron a convertirse en libros. “Dahl definitivamente estaba interesado en llevar más allá a Willy Wonka. Hay borradores que realmente no llegaron a ninguna parte, y hay una historia corta. En realidad no escribió secuelas, pero este fue el único libro en el que claramente sintió que había más en el tanque”.

“Hay muchas más historias de Wonka que tenemos y que nos gustaría contar”, agrega el director, apuntando que “No es como Dune: Parte Uno donde dices: ‘Esto es lo que sucederá en la Parte Dos’. Esperemos que funcione exquisitamente como película independiente. Pero definitivamente me gustaría hacer más. Me gustaría pasar más tiempo en este mundo y conocer más Oompa Loompas”, cierra.

Wonka tiene programado su estreno para el 15 de diciembre.