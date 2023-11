Directores de Leo: “Queríamos hacer una película que toda la familia pudiera sentarse y ver”

Este 21 de noviembre finalmente se estrena Leo, la nueva película animada de Netflix, que nos relata las aventuras de un lagarto que busca vivir la vida tras enterarse que le queda poco tiempo de vida.

Dirigida por Robert Marianetti, Robert Smigel, David Wachtenheim y con Adam Sandler en la voz del protagonista el filme es una combinación de humor y música, a la vez que retrata diferentes temas importantes.

En la previa de su lanzamiento es que tuvimos la oportunidad de hablar con dos de sus directores, David Wachtenheim y Robert Marianetti, quienes nos relataron los principales desafíos al momento de hacer esta película, así como el aporte que hizo Adam Sandler para la construcción del protagonista.

¿Leo puede ser disfrutado tanto por menores como personas adultas, esto se pensó así desde un comienzo?

David Wachtenheim (D.W): Sí, fue muy intencional. Queríamos hacer una película que toda la familia pudiera sentarse y ver y, ya sabes, mucha gente, muchas veces ponen a sus hijos frente a una película animada y los cuidan, y realmente queríamos tener algo que si un padre se va a sentar con el niño y ver una película, el padre también pueda disfrutarla. Y es algo que para Adam, Robert Smigel y nosotros, simplemente es muy importante que lo disfrute toda la familia.

Leo trata temas importantes mientras los combina con humor o música. ¿Qué tan difícil es lograr que esta combinación de elementos funcionen juntos?

Robert Marianetti (R.M): Sí, fue una línea muy, muy difícil de navegar. Somos conscientes de ello desde el principio y creo que lo hemos conseguido. Ya sabes, tenemos grandes problemas como que Leo enfrenta su mortalidad y luego también tenemos niños preocupados porque sus amigos ya no les hablan, así que realmente tenemos toda la gama.

Entonces creo que hicimos un buen trabajo. Como dije, cubriendo todas nuestras bases.

¿Cuáles fueron los principales desafíos a la hora de dirigir Leo?

D.W: Una de las cosas más importantes es que comenzamos cuando el Covid comenzó. Así que estábamos trabajando completamente a través de zoom. Estábamos acostumbrados a trabajar de forma remota en el pasado. Como es animada, es todo digital, es un poco más fácil, pero fue probablemente lo más difícil, donde todos estaban aislados en sus propios hogares y trabajando a través de Zoom y sin poder colaborar con la gente en persona. Ese fue probablemente el mayor desafío al principio.

R.M: Lo genial es que, ya sabes, Adam y Roberts, Michael, lo codirigió con nosotros, escribieron el guión juntos y realmente nos dieron una idea. Entonces, aunque estábamos trabajando de forma remota, realmente teníamos una gran idea de que íbamos a hacer con el personaje y como íbamos a darle vida a Leo.

Adam Sandler hace un papel espectacular como Leo ¿Cómo fue trabajar con él?

D.W: Él es, sí, es fantástico. Él es realmente un gran tipo. Es un apasionado de cada proyecto que tiene. Tiene muchas ideas y constantemente quiere mejorarlas y añadir chistes. Y arreglar las cosas y sí, él también es un tipo ocupado, así que es difícil reunirse con él, pero realmente amaba este proyecto y fue estaba en un ciento por ciento, y sí, es realmente muy particular con respecto a ciertas cosas, ya sabes, si le gusta algo, le gusta, le encanta, si no le gusta, te dirá de inmediato que no le gusta y lo mejoraremos.

R.M: Una de las cosas que realmente es sorprendente para nosotros es que en el tiempo que nos tomó hacer esta película animada, Adam estaba en otras cinco películas, como, ya sabes, es un tipo muy ocupado. Eso fue bastante increíble. Y realmente nos ayudó como animadores y directores diciéndonos qué sentía el personaje, cómo debía moverse y actuar. Al comienzo nos decía como debían moverse y actuar sus brazos, que como un anciano debía estar ligeramente encorvado, tiene barriga. Así que fue realmente útil e influyente en el resultado de la película.

¿Cuál dirás que es la principal lección que deja Leo?

D.W: Sí, quiero decir, lo principal es que la gente no tenga miedo de abrirse a los demás y si tienes problemas o reparos para hablarlos, encuentra un amigo, un maestro, un padre o un hermano para abrirte y no reprimirse. Comparte tus miedos o ansiedades con alguien, eso es lo más importante.

R.M: Si estoy de acuerdo. La otra cosa, el otro mensaje también es, ya sabes, Leo es mayor enfrenta a su moralidad pero a lo largo de la historia, se aprende de eso. A veces, la propia lista de deseos de uno para ayudar a otros o involucrarse con otros es tan importante como tus propios deseos y necesidades, y siento que el mensaje de la película, cómo evoluciona el personaje, es realmente importante.

D.W: Las personas mayores tienen montón para ofrecer y deberían ofrecerlo, y deberían ser escuchados. Así que así es como funciona para niños y adultos...