Disney Plus canceló la serie de La leyenda del tesoro perdido

No esperen otra temporada de La Leyenda del Tesoro Perdido: al Filo de la Historia (o National Treasure: Edge of History en inglés)

Según reporta Deadline, esta semana Disney Plus optó por no renovar a La Leyenda del Tesoro Perdido: al Filo de la Historia para una segunda temporada y simplemente no seguirá adelante con esa producción.

Si bien es parte de la popular franquicia, esta serie contaba una historia diferente a las películas de Nicolas Cage y se estrenó en diciembre de 2022 como parte de la oferta de contenido original de Disney Plus. Sin embargo, ahora la Casa de Mickey Mouse decidió que no realizará un segundo ciclo de La Leyenda del Tesoro Perdido: al Filo de la Historia.

En ese sentido, cabe recordar que la cancelación de La Leyenda del Tesoro Perdido: al Filo de la Historia se suma al fin de otros proyectos originales de Disney Plus como Big Shot y The Mighty Ducks: Game Changers, además de la suspensión de Willow.