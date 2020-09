Disney Plus dio luz verde al reinicio femenino de Doogie Howser

Doogie Kameāloha M.D, el reinicio femenino de Doogie Howser, se convertirá oficialmente en una serie. Meses después de que se destapara el desarrollo de este proyecto, Deadline reveló que Disney Plus ordenó la realización de 10 episodios del programa.

Este reinicio que pondrá a una adolescente de 16 años al centro de la historia será escrito y producido por Kourtney Kang (Fresh Off the Boat, How I Met Your Mother), mientras que Dayna y Jesse Bochco, la esposa y el hijo de Steven Bochco, el co-creador de Doogie Howser, también trabajarán en el proyecto como productores ejecutivos.

La serie original de Doogie Howser fue emitida por cuatro temporadas que se presentaron originalmente en Estados Unidos a través de ABC entre 1989 y 1993. El programa era protagonizado por Neil Patrick Harris como el adolescente titular, un joven médico que intenta equilibrar los desafíos de su carrera con los problemas cotidianos de la adolescencia.

En ese sentido, Doogie Kameāloha M.D mantendrá esa premisa al presentar a “Lahela ‘Doogie’ Kameāloha, una niña de 16 años de raza mixta, que hace malabarismos con una incipiente carrera médica y su vida de adolescente", según describe Deadline.

Doogie Kameāloha M.D estará ambientada en Hawaii y la historia de su protagonista también incluirá a "su madre irlandesa que también es su supervisora en el hospital, y su padre hawaiano ‘Local Boy’ luchando por aceptar que su hija ya no es su pequeña”.

Doogie Kameāloha M.D pretende comenzar su producción a fines de este año con miras a un posible estreno en 2021.