Disney Plus incrementó las sospechas sobre un cameo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

A raíz del tráiler y el póster más reciente de Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) se han multiplicado las especulaciones y rumores sobre los personajes que podrían aparecer en la próxima película de Marvel Studios.

Así, mientras hay fanáticos que están completamente enfocados en descifrar qué pasará con Wanda Maximoff y Stephen Strange, también hay personas que quieren saber por adelantado qué caras conocidas y nuevas figurarán en lo nuevo del MCU por cortesía del Multiverso. En ese contexto, aunque Marvel Studios todavía no dice nada oficial, un reciente tweet de Disney Plus podría confirmar una de las sospechas más comentadas de los últimos días.

[Si bien aquí hay mucho de conjetura, a continuación podrían encontrar spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness]

Después de que Marvel Studios revelara un nuevo póster de la mano del segundo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, los fanáticos del MCU no tardaron en identificar que el afiche incluía un cristal roto que mostraba a nada más ni nada menos que el escudo de Captain Carter, la variante de Peggy Carter que protagonizó un episodio de la serie animada What If...?

Bueno, mientras un rumor clama directamente que la actriz Hayley Atwell aparecería como Captain Carter en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la cuenta de Disney Plus para Italia publicó un tweet que reafirmaría todas esas sospechas indicando: “Parece que un escudo ha reaparecido recientemente en alguna parte... 🤔 ¿no te suena a una “Locura”? ¡Captain Carter y todos los episodios de What If te están esperando en #DisneyPlus!”.

Pese a que aún no hay nada confirmado, una aparición de Captain Carter en Doctor Strange in the Multiverse of Madness estaría lejos de ser lo más descabellado o sorprendente de la película teniendo en cuenta que ya está claro que Strange Supreme, otro personaje que figuró en What If...? aparecerá en la nueva producción dirigida por Sam Raimi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo.