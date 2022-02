El póster de Doctor Strange in the Multiverse of Madness incluye un guiño a otro personaje de What If...?

Si ya vieron el nuevo afiche de Doctor Strange in the Multiverse of Madness es probable que hayan notado que aquel póster para la segunda película en solitario de Stephen Strange incluye varias imágenes en los cristales rotos que rodean al personaje.

Pero mientras dada la trama de la película parece lógico que en aquellos pedazos aparezcan Wanda Maximoff / Bruja Escarlata, América Chávez, el propio Stephen Strange e incluso Strange Supreme, rápidamente después del lanzamiento del afiche los fanáticos describieron un llamativo guiño.

Resulta que en la parte inferior derecha del nuevo póster de Doctor Strange in the Multiverse of Madness aparece un cristal donde se puede ver nada más ni nada menos que el escudo de Captain Carter.

Como recordarán, Captain Carter es un personaje del Multiverso de Marvel Studios que apareció en la serie animada What If...? y básicamente es una versión de Peggy Carter que recibió el suero del supersoldado en lugar de Steve Rogers. Esta Peggy conoció a Strange Supreme en la conclusión de What If...? y fue parte de los defensores del Multiverso de esa serie por lo que aunque esto no garantiza nada, un cameo o mención al personaje en Doctor Strange in the Multiverse of Madness no sería descabellado.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo.