Estos serían algunos de los cameos de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness según un rumor

Con un título como Doctor Strange In The Multiverse Of Madness una de las principales cosas que se espera de la próxima película de Marvel Studios es que de rienda suelta a la idea del Multiverso y nos presente sorprendentes versiones alternativas (nuevas o conocidas) de varios personajes de Marvel.

Pero como hasta ahora solo se han tanteado un par de apariciones especiales en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, los rumores siguen siendo la fuente principal para saber quiénes podrían aparecer en la nueva producción dirigida por Sam Raimi.

En ese sentido, después de que el tráiler más reciente desatara una nueva ola de especulaciones, surgió una actualización respecto a algunas de las figuras que podrán aparecer en Doctor Strange 2 y que aún no han sido confirmadas por Marvel Studios.

Tengan en cuenta que pese a que todo esto está en el terreno de los rumores, eventualmente algunas de estas cosas podrían cumplirse y por ende estamos ante potenciales spoilers de Doctor Strange In The Multiverse Of Madness.

Si siguen aquí asumimos que están dispuestos a conocer de antemano algunas de las sorpresas que Marvel Studios estaría tramando para Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, por lo entraremos directamente a lo que dice este nuevo rumor.

De acuerdo a MyTimeToShineHello, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness involucraría varios cameos que contemplan a:

Professor X - interpretado por Patrick Stewart ( X-Men, Logan )

Captain Carter - interpretada por Hayley Atwell ( What If...? )

Captain Marvel - interpretada por Lashana Lynch (Maria Rambeau en la película de Capitana Marvel de 2018)

Mr. Fantastic - interpretado por John Krasinski

Black Bolt - interpretado por Anson Mount ( Inhumans )

Clea - interpretada por Charlize Theron

Balder the Brave

Magneto

Deadpool

Una “variante Iron”

Desmenuzando esto hay puntos que son bastante claros y parecen estar sustentados por el material promocional de más reciente de Doctor Strange 2 como los supuestos cameos de Professor X y Captain Carter. Todo mientras las apariciones de Black Bolt y Deadpool, quien seguramente sería interpretado por Ryan Reynolds, también se habían rumoreado anteriormente.

Pero aquí también tenemos información más compleja y que genera varias dudas como la mención de Magneto. Después de todo, MyTimeToShineHello sostiene que Ian McKellen (X-Men) no estaría involucrado en esta película. No obstante, ni este rumor ni otras supuestas filtraciones han respaldado una participación de Michael Fassbender (X-Men: First Class).

Por otra parte, en cuanto a Balder the Brave no hay datos concretos sobre quién será el personaje aunque hay fanáticos que quieren que sea Bruce Campbell, amigo y frecuente colaborador de Sam Raimi. No obstante, no hay nada confiable que hasta ahora permita afirmar con seguridad que ese sería el caso (tengan en cuenta que el propio cameo de Campbell todavía es un rumor).

Finalmente, respecto a la “variante Iron” probablemente durante las últimas semanas han visto aquellas especulaciones que dicen que Tom Cruise aparecería en la secuela de Doctor Strange como una variante de Iron Man como una especie de guiño a su casting fallido como el personaje. De hecho, incluso hay quienes creen que Cruise podría presentarse como una adaptación de Superior Iron Man en base a un momento segundo tráiler de Multiverse of Madness.

Pero por ahora no hay información concreta (o altamente confiable) al respecto y aquellas especulaciones tienen tanto peso como esas teorías que claman que podríamos ver a Iron Lad, variante de Kang el Conquistador. Es decir, son cosas que podrían suceder o no pero para las que aún no hay un sustento que permita incrementar sus posibilidades de figurar en lo próximo del MCU.

Tengan en cuenta que estos son solo algunos de los rumores y que si comienzan a buscar en internet se encontrarán con un montón más de supuestos cameos cuyas fuentes no son muy confiables. Además el tema de las variantes no finalizará con los cameos y como ya está claro Benedict Cumberbatch aparecerá al menos como dos versiones alternativas de Stephen Strange.

En ese sentido, lo más importante aquí parece ser que Marvel Studios efectivamente querría sacar provecho del Multiverso en su nueva película. Pero, como por ahora no hay nada confirmado, estos rumores perfectamente podrían seguir en duda hasta el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness tal y como sucedió con los cameos de Andrew Garfield, Tobey Maguire y Charlie Cox en Spider-Man: No Way Home. Todo mientras Marvel Studios también podría tener preparadas sorpresas que aún no se han filtrado.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo.