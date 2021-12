Un rumor dice que los Inhumanos finalmente llegarían al MCU con Doctor Strange in the Multiverse of Madness

[Esta nota podría contener spoilers de Doctor Strange in the Multiverse of Madness]

Si todo hubiese marchado de acuerdo a los planes originales de Marvel Studios, actualmente ya habrían pasado un par de años desde el estreno de la primera película de los Inhumanos.

Pero obviamente aquel proyecto no prosperó y ese grupo de los cómics de Marvel no solo falló en su salto a la pantalla grande, sino que también se convirtió en el foco de una de las adaptaciones más criticadas del último tiempo de la mano de una infame serie de televisión que incluso habría impulsado un cambio en las locaciones de Los Eternos.

No obstante, aunque de la mano de los derechos de los X-Men y Los Cuatro Fantásticos, Marvel Studios perfectamente podría seguir dejando de lado a los Inhumanos, un nuevo rumor sostiene que el estudio finalmente incorporaría a ese grupo de personajes al MCU en el contexto de nada más ni nada menos que Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Como recordarán durante el último tiempo han surgido varios rumores sobre los personajes que aparecerán durante la próxima película de Stephen Strange. Después de todo, uno de los reportes más recientes sobre el desarrollo de la película indicó que las refilmaciones precisamente buscarían añadir más cameos e introducir más personajes al popular universo de la franquicia de los Vengadores.

En ese sentido, el portal FandomWire sostiene que Black Bolt, el líder de los Inhumanos, sería parte de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

De acuerdo a este rumor, Black Bolt figuraría en la película dirigida por Sam Raimi como un miembro de los Illuminati, un grupo que en los cómics de Marvel cuenta con personajes como Iron Man, Namor, Reed Richards, Charles Xavier (sobre quién también hay rumores), Black Bolt y el propio Doctor Strange.

Una posible participación de los Illuminati en Doctor Strange in the Multiverse of Madness es algo que que ha estado presente en varias especulaciones y supuestos rumores sobre la trama de esta nueva película de Marvel Studios y aunque aún no es algo confirmado, desde FandomWire sostienen que la idea de la compañía sería incluir a Black Bolt y los Illuminati “al menos en una escena que llegue al corte final de la película”.

No obstante, el reporte no detalla cómo se verán los Illuminati del MCU y de hecho se desconoce quién daría vida a Black Bolt en este supuesto escenario. Tengan en cuenta que aunque Anson Mount interpretó al personaje en la serie Marvel’s Inhumans y desde Marvel Studios han comenzado a acercarse a algunas apuestas de Marvel Television, por ahora nada asegura que el actor repita el papel en esta nueva producción.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo de 2022.