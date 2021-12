Las nuevas filmaciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness añadirían más cameos y presentaciones de personajes para “divertirse más con el multiverso”

De la mano de Spider-Man: No Way Home y Loki, el multiverso ya está instalado en las producciones de Marvel Studios. Sin embargo, todo apunta a que aquella noción de los cómics recién mostrará todo su potencial de la mano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, después de todo la segunda película de Stephen Strange lleva ese concepto en su título.

Pero aunque hasta ahora los rumores han apuntado a que Doctor Strange in the Multiverse of Madness podría incluir varios cameos y sorpresas de la mano del multiverso, parece que Marvel Studios quiere potenciar aún más esa idea.

Como recordarán, tiempo atrás se reveló que Doctor Strange in the Multiverse of Madness pasaría por “significativas” refilmaciones. Bueno, ahora ese rodaje estaría por terminar y aunque desde Marvel Studios no han dicho nada oficial al respecto, en The Hollywood Reporter indican que aquellas filmaciones adicionales precisamente habrían servido para sacar provecho del multiverso.

Particularmente el reporte dice que “Marvel estaba entusiasmado con los muchos actores que se cruzaban entre sí en (Spider-Man:) No Way Home y la alegría de tener versiones alternativas de personajes que aparecían en la pantalla en Loki”, por lo que decidieron “’divertirse más con el multiverso’ según una fuente, e incluir más cameos e introducciones de personajes en Doctor Strange 2″.

Por ahora no está claro qué personajes se sumarían al MCU como parte de esta apuesta ni tampoco hay claridad respecto a qué cameos se pretenden sumar. Tengan en cuenta que ya había un rumor respecto a los X-Men de Fox y también se reportó que Loki (interpretado por Tom Hiddleston) también aparecería en la película.

Pero quizás este reporte apunte a otros elementos ya que The Hollywood Reporter dice que “las nuevas filmaciones pueden haber sido impulsadas por la nueva película de Spider-Man y la serie Disney + Loki”.

En ese sentido, además de recordar que el propio Benedict Cumberbatch dijo que las nuevas filmaciones implicaban mejorar escenas y completar partes que fue “imposible” realizar originalmente, solo quedaría esperar por más actualizaciones de cara al estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness que actualmente está fijado para mayo de 2022.