El regreso de un querido X-Men marca al nuevo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cuando están a punto de cumplirse dos meses desde el estreno de Spider-Man: No Way Home, Marvel Studios decidió comenzar a concentrarse de lleno en su próxima apuesta para el cine: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Así, durante este domingo y aprovechando el contexto del Super Bowl, Marvel Studios reveló un nuevo avance para la próxima película de Stephen Strange que será dirigida por nada más ni nada menos que Sam Raimi, el responsable de The Evil Dead y la trilogía de Spider-Man de Tobey Maguire.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness estará ambientada después de los eventos de Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home y WandaVision. En ese sentido, este adelanto nos muestra a un Stephen Strange lidiando con una especie de trauma y culpa por sus acciones en ambas cintas. Todo mientras Wanda Maximoff está sus propias andanzas y se comienzan a anticipar las diferencias que experimentará con Strange.

Pero quizás lo más destacado de este avance es un cameo que ya se había rumoreado y aunque no se ve en pantalla es claramente el Charles Xavier/Profesor X de Patrick Stewart, quien aparece en una sala donde hay otros misteriosos personajes (que inevitablemente recuerdan algunos rumores) y hasta donde Strange es escotado por robots.

Y como si eso no fuera suficiente, en esta nueva película el ex-Hechicero Supremo tendrá que lidiar con su yo de otro mundo, Strange Supremo (quién recordarán de la serie animada What If…? y el primer tráiler de Multiverse of Madness) y Gargantos, la criatura que algunos esperaban que fuese Shuma-Gorath.

Dicho eso aquí está lo prometido, el nuevo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness volverá a contar con Benedict Cumberbatch como Stephen Strange/Doctor Strange y también incluirá a Benedict Wong como Wong, Rachel McAdams como Christine Palmer, Chiwetel Ejiofor como Karl Mordo, Elizabeth Olsen Wanda Maximoff / Bruja Escarlata y Xochitl Gomez como América Chávez, entre otros.

Después de algunos retrasos debido a la pandemia, actualmente el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness está programado para el próximo mes de mayo.