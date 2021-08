Disney Plus realizará una serie basada en Veinte mil leguas de viaje submarino

Una nueva producción basada en Veinte mil leguas de viaje submarino llegará a Disney Plus. Se trata de Nautilus, una nueva serie live-action de 10 episodios que está en desarrollo para el streaming de la Casa de Mickey Mouse.

De acuerdo a Deadline, Nautilus tomará como base a la clásica novela de Jules Verne para contar la historia de origen del Capitán Nemo y su submarino, el Nautilus.

“En la serie, Nemo es un príncipe indio despojado de su derecho de nacimiento y de su familia, un prisionero de la Compañía de las Indias Orientales y un hombre empeñado en vengarse de las fuerzas que le han quitado todo”, dice la descripción del programa. “Pero una vez que zarpa con su variopinta tripulación en abordo del impresionante Nautilus, no solo lucha con su enemigo, sino que también descubre un mundo submarino mágico”.

Nautilus será escrita y producida por James Dormer (Beowulf: Return to the Shieldlands), Johanna Devereaux estará a cargo de producción ejecutiva, y la serie será desarrollada y co-producida por Xavier Marchand de Moonriver TV junto a Anand Tucker de Seven Stories.

Se espera que las filmaciones de Nautilus comiencen a inicios de 2022 en Reino Unido ya que la serie se enmarca en los múltiples proyectos para su streaming que Disney pretende rodar en Europa y también incluyen a The Ballad of Renegade Nell, Save Our Squad, Culprits, Wedding Season y Extraordinary.