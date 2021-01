Disney Plus reveló los títulos de los primeros episodios de WandaVision

Cuando WandaVision debutó en Disney Plus durante la semana pasada, los primeros episodios de la serie no tenían títulos particulares.

Por supuesto, eso podría haber sido parte de la apuesta de la nueva producción de Marvel Studios para el streaming de Disney, sin embargo, en la antesala del lanzamiento del tercer episodio finalmente se revelaron los nombres de los capítulos iniciales que fueron lanzados durante la semana pasada.

Sin mayores ceremonias y solo como una actualización en Disney Plus que fue descubierta rápidamente por los fanáticos, se estableció que el primer episodio de WandaVision se titula “Filmada con público en vivo” (”Filmed Before a Live Studio Audience” en inglés), mientras que el segundo capítulo se llama “No cambie de canal” (”Don’t Touch That Dial” en inglés).

Por ahora se desconoce por qué Disney no reveló estos títulos de la mano del debut de los capítulos y por ende solo se puede especular que todo tendría que ver con una estrategia para no anticipar nada sobre la trama. Pero claro, estos nombres no nos dicen mucho.

Tengan en cuenta que “Filmada con público en vivo” es una frase que muchas series antiguas de televisión usaban en sus descripciones y, en el caso de WandaVision, también apunta a que el primer episodio de la serie efectivamente se grabó con público.

Por otra parte, “No cambie de canal” también es una frase televisiva común antes de las pausas comerciales por lo que simplemente podría ser un guiño a ese punto o bien podría guardar relación con los mismos “comerciales” que se muestran en la serie.

No obstante, está claro que WandaVision tiene una historia más allá de su estética inspirada en sitcoms y estos nombres perfectamente podrían cobrar otro sentido a medida que avanza la trama.

Un nuevo episodio de WandaVision llegará a Disney Plus este viernes, por lo que solo queda esperar un poco para averiguar cómo continuará esta historia y la apuesta con el nombre de los capítulos.