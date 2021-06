Distribuidoras llaman a una reapertura de los cines en Chile

¿Recuerdan cuándo fue la última vez que fueron al cine? Si no quisieron o simplemente no pudieron hacerlo durante un período en el verano, probablemente su recuerdo más reciente de una sala de cine se remonta a antes de la llegada del coronavirus a Chile. Es decir, en el mejor de los casos, a inicios del 2020.

Pero aunque el riesgo del coronavirus sigue presente, ante las reaperturas que se han generado a nivel internacional, ahora las distribuidoras de cine que operan en Chile están haciendo un llamado para que las salas vuelvan a funcionar en el contexto de la pandemia.

Durante este miércoles Andes Films, Cinecolor Films, New Century Films y BF Distribution dieron a conocer un comunicado donde emplazan a las autoridades a reconsiderar los protocolos y permitir la reapertura de los cines en el país.

Las distribuidoras plantean que Chile y Perú son los únicos países de Latinoamérica que permanecen con sus cines completamente cerrados. Todo en un panorama donde otros países de la región además de naciones de Europa y Estados Unidos han comenzado a habilitar paulatinamente sus salas con distintos protocolos por la pandemia.

“La prensa internacional como el Washington Post, LA Times y medios especializados como Variety, hacen titulares de las reaperturas en las cuales a nivel mundial ya ni siquiera se exige la sanitización de salas entre sus usos, por considerarla una medida no necesaria en la prevención de contagios”, dicen la distribuidoras. “En Chile, a pesar de seguir estrictamente esa norma, junto con el aforo, el distanciamiento, el entrenamiento de los equipos humanos para tomar todas las medidas, y la inversión en infraestructura para acondicionar los espacios; las puertas de una actividad perfectamente segura, que no ha tenido un solo contagio en sus salas, siguen cerradas”.

En ese sentido, las distribuidoras sostienen que los cines de Chile cuentan con las medidas para reabrir de manera segura en el contexto de la pandemia ya que, aparte de elementos como ventilación adecuada y espacios para el distanciamiento, también “han sumado medidas adicionales de infraestructura, sanitización, manejo de residuos y protocolos de personal”.

Debido a la pandemia distintas actividades no han podido retomar su funcionamiento normal, pero las distribuidoras plantean que los cines son un aspecto que ha sido dejado de lado.

“Es importante dejar en claro que esta arbitrariedad de cierre total no responde a cuidados para la salud de la población, sino a la falta del desarrollo de una política para un rubro golpeado y en riesgo inminente, que no ha recibido ningún tipo de atención. Con la implementación de estas medidas, en espacios que además respetan rigurosamente el aforo reducido, la reapertura de los cines puede solo reportar entretención cuidadosa a una población estresada que no tiene ninguna vía de esparcimiento. Sin representar una fuente de contagio real, ha sido erróneamente catalogada como una actividad de riesgo en el mismo rubro de actividades masivas, cuando puede ejercerse de forma controlada, respetando todas las medidas de seguridad”, sentencian.

De hecho, las compañías advierten que esto podría impactar a esta industria.

“Hasta la fecha, no se han considerado ni diseñado medidas de alivio financiero específicas que puedan sostener la permanencia de este bien cultural”, advierten. “Es este abandono con el sector y la ausencia de políticas efectivas, el que tiene al cine en la única gran crisis de funcionamiento en su historia. El causante de su crisis no es el virus, es la ausencia de políticas efectivas la que tiene a la industria del cine en Chile como uno de los únicos países de América Latina y de los pocos a nivel mundial, condenado a un cierre injustificado”.

Como hemos visto desde el año pasado, las medidas respecto al coronavirus cambian constantemente por lo que habrá que ver qué decisión podría tomar el Ministerio de Salud y las otras autoridades de gobierno competentes respecto a esta petición.