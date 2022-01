Doctor Strange, Scarlet Witch, Gargantos, Wong y America Chavez figuran en las nuevas imágenes promocionales de Multiverse of Madness

Pese a que el primer tráiler y el afiche de la película ya nos ofrecieron un acercamiento a lo que será Doctor Strange in the Multiverse of Madness, todavía existe un grado de intriga respecto a la próxima cinta de Stephen Strange y por ende las filtraciones sobre esta nueva apuesta de Marvel Studios siguen siendo llamativas.

En ese sentido, durante esta semana una nueva serie de imágenes promocionales de Doctor Strange in the Multiverse of Madness no tardó en viralizarse y revelar varios acercamientos nuevos a los protagonistas de la película.

Después de todo, como podrán ver a continuación, estas imágenes provenientes del merchandising de Doctor Strange 2 no solo incluyen nuevos acercamientos al personaje titular, sino que también muestran a quienes aparentemente serán sus aliados en esta historia: Scarlet Witch, Wong y America Chavez.

Por supuesto, Scarlet Witch/Wanda Maximoff aparecerá en Doctor Strange in the Multiverse of Madness para continuar su historia en el MCU tras WandaVision. Todo mientras America Chavez debutará en el universo de Marvel Studios para poner sobre la mesa sus habilidades que le permiten viajar a través del Multiverso.

Y por su parte, Wong continuará su desempeño como el nuevo Hechicero Supremo aunque no abandonará a Stephen Strange en esta nueva aventura.

Si bien el primer tráiler planteó que Strange Supreme, la versión malvada de Doctor Strange que apareció en la serie animada What if..? sería uno de los principales antagonistas de esta historia, estas nuevas imágenes promocionales de Multiverse of Madness reafirman que la criatura que será conocida como Gargantos (en lugar de Shuma-Gorath como algunos esperaban) también será un factor en la trama.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo de 2022.