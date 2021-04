Dominique Fishback se unirá a Anthony Ramos en la nueva película de Transformers

Desde Deadline informan que la actriz Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah) será co-protagonista junto a Anthony Ramos de la nueva película de Transformers.

Fishback fue seleccionada luego de que varias actrices hicieran audiciones junto a Ramos, quien es amigo de ella hace años luego de aparecer juntos en una obra de teatro.

La nueva entrega de Transformers será dirigida por Steven Caple Jr (Creed II) y está siendo re-escrita por Darnell Metayer y Josh Peters a partir de un borrador inicial de Joby Harold (King Arthur: Legend of the Sword, Army of the Dead).

El proyecto se estrenará el 24 de junio de 2022 y avanza en paralelo a otra película de Transformers que será dirigida por Angel Manuel Soto.