Dumbo y Peter Pan fueron bloqueadas del apartado para niños de Disney Plus

Disney Plus es un servicio de streaming que apunta a un público familiar y no tiene producciones para mayores de edad. Sin embargo, la plataforma de la casa de Mickey Mouse también cuenta con perfiles especiales para niños menores de 7 años, los cuales tienen una interfaz más sencilla y cuentan con contenido pensado en ese rango de edad.

Pero mientras en el apartado para menores de 7 años de Disney Plus naturalmente no figuran las películas de Star Wars ni las cintas de los Vengadores, recientemente llamó la atención que esa parte del streaming prescindiera de algunas reconocidas producciones.

Según reporta el portal Movieweb, en la versión para Estados Unidos de Disney Plus, películas como Dumbo, Peter Pan, Los Aristogatos y La familia Robinson fueron bloqueadas y dejaron de aparecer en los perfiles para menores de 7 años.

Al realizar una rápida revisión en la versión de Disney Plus que está disponible en Chile, el resultado es similar y ninguno de los títulos mencionados se logra apreciar en el apartado de películas ni tampoco aparece en el buscador.

Hasta el momento Disney no se ha pronunciado oficialmente sobre esta situación, pero no hay que especular mucho para inferir por qué esas cintas no están en esa parte del streaming.

Pese a que originalmente Dumbo, Peter Pan y Los Aristogatos fueron pensadas como cintas para niños, poco después del lanzamiento de su streaming, Disney decidió incluir advertencias al inicio de esos títulos ya que contienen escenas que promueven estereotipos racistas (en el caso de La familia Robinson actualmente no hay ninguna advertencia en la versión tradicional de Disney Plus).

De hecho, al reproducir aquellas películas en la versión estándar de Disney Plus despliega la siguiente advertencia:

En ese sentido, todo parece apuntar a que la Casa de Mickey Mouse habría tomado eso en consideración para sacar a aquellas películas del apartado para menores de 7 años. Después de todo, en su sitio Stories matter, Disney explica qué aspectos consideró preocupantes en aquellas películas y mientras apunta a los cuervos de Dumbo, también señala a los gatos siameses de Los Aristogatos, los piratas de La familia Robinson y la forma en la que Peter Pan muestra a los indígenas.