Dustin Hoffman se suma a la próxima película de Coppola

La próxima película de Francis Ford Coppola (El Padrino), el costoso drama Megalopolis, sigue aglomerando su elenco. En esta ocasión, el portal Deadline informó que la película contará con la participación de Chloe Fineman (Saturday Night Live), Isabelle Kusman (Licorice Pizza), D.B. Sweeney (Fire in the Sky) y el gandor del Premio Oscar, Dustin Hoffman.

Lo anterior marcará el proyecto más importante para Hoffman en los últimos años, ya que en 2017 fue acusado de conducta inapropiada y agresión sexual por 7 mujeres. Después de esa acusación, el actor participó en una película italiana llamada Into the Labyrinth (2019) y el drama As They Made Us (2022).

Con las filmaciones planeadas para comenzar durante este trimestre, la película contará con un elenco encabezado por Adam Driver, Forest Whitaker y Nathalie Emmanuel, A ellos se sumarán Jon Voight; Laurence Fishburne, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter y James Remar.

Megalopolis costará alrededor de $100 millones de dólares, siendo financiada en gran parte por el propio director, para presentar una propuesta épica de “ambición política, genio y amor peligroso” de un mundo moderno que es incapaz de solucionar sus problemas sociales y que tiene paralelos con la caída de Roma.

En ese sentido, y para explicar su proyecto, previamente el director planteó que: “todos quieren hacer la próxima película de Marvel, pero nadie quiere hacer una película que realmente hable con los jóvenes de una manera esperanzadora”.