Dying Light 2 para Nintendo Switch retrasa seis meses su estreno

Malas noticias para los fanáticos de Nintendo, ya que sus ansias de matar zombies en modo portátil de Dying Light 2 tendrá que esperar un poco más.

La versión de Nintendo Switch que funciona con tecnología de juego en la nube no llegará el 4 de febrero como estaba previsto. De este modo, de acuerdo a la desarrolladora del juego Techland, Dying Light 2 se lanzará en algún momento “dentro de seis meses posteriores a la fecha original”.

No obstante, el juego en las plataformas PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y PC no tendrá ningún retraso. Originalmente, Dying Light 2 fue anunciado en la E3 del 2018 y contó con fechas de lanzamiento en 2020 y 2021.

“Para brindarles a los fanáticos la experiencia de juego al nivel que se merecen y que Techland quiere brindar, la fecha de lanzamiento de Dying Light 2 Stay Human (versión en la nube) en Nintendo Switch se cambiará”, declaró la desarrolladora en un comunicado (vía Games Radar+). “Techland está pidiendo paciencia a los fanáticos de Nintendo de todo el mundo. Tras el lanzamiento del juego, los jugadores podrán experimentar Dying Light 2 Stay Human con un juego portátil flexible en su máxima expresión con Nintendo Switch, impulsado por Cloud Technology”.

La versión para Switch de Dying Light 2 se anunció en septiembre del año pasado, un mes después fue anunciado el port para Switch de Dying Light: Platinum Edition. Actualmente, este último juego se está disponible para la consola híbrida de Nintendo.