EA estaría considerando una fusión o venta de su negocio

Electronic Arts (EA) podría sumarse a la lista de compañías de videojuegos que han cambiado de controladores o sumado nuevos dueños. Si bien aún no hay nada sellado al respecto, un reporte de Puck News sostiene que EA estaría considerando una potencial fusión o venta de su negocio.

Siguiendo comentado acuerdos como la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, Puck dice que Brian Roberts, el jefe de Comcast-NBCUniversal, intentó comprar EA.

“Roberts se acercó al CEO de Electronic Arts, Andrew Wilson, con una propuesta para escindir NBCUniversal y fusionar los gigantes de los medios y los juegos, me dijeron cuatro fuentes con conocimiento de la propuesta”, señala el reporte. “Los términos generales de la propuesta, que los abogados y banqueros de ambas partes negociaron durante varias semanas, habrían hecho que la familia Roberts tomara el control mayoritario de la entidad combinada. En la configuración discutida más seriamente, la compañía habría sido dirigida por Wilson”.

Pero, para bien o para mal, nada de eso se concretó por “desacuerdos sobre el precio y la estructura”. No obstante, aunque EA permanece como una entidad separada de otros grandes conglomerados de medios por el momento, la empresa de videojuegos todavía no descartaría la opción de fusionar o vender su negocio a otra entidad.

De hecho, Puck News comenta que según sus fuentes “EA ha sido persistente en la búsqueda de una venta y solo se ha envalentonado más a raíz del acuerdo entre Microsoft y Activision” y particularmente la compañía estaría “interesada en un acuerdo de fusión que permita a Wilson permanecer como director ejecutivo de la compañía combinada”.

En ese sentido, aunque por ahora nada garantiza que EA se fusione con otra compañía, Wilson habría conversado con “varios posibles interesados” como Disney, Apple y Amazon.

Durante los últimos años la cantidad de ventas y fusiones de compañías de videojuegos no ha sido menor y es un fenómeno que se enmarca en el interés por el contenido y las propiedades intelectuales pre-establecidas que diversos conglomerados están persiguiendo para potenciar principalmente sus servicios de streaming. Por lo tanto, mientras aún no hay nada concreto al respecto, es innegable que EA y su catálogo con propiedades como Battlefield, The Sims, It Takes Two y Need for Speed es una empresa llamativa en ese escenario.