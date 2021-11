EA habría rechazado una propuesta de DICE para realizar Star Wars: Battlefront III

Cuando solo ha pasado un día desde el lanzamiento de Battlefield 2042, ya hay reportes sobre los proyectos a futuro de Electronic Arts (EA) y DICE.

Pese a que las compañías aún no anuncian oficialmente cuál será su próximo gran proyecto tras Battlefield 2042, el reportero Tom Henderson sostiene que ya habría claridad respecto a lo que no harán las empresas y es que al parecer el desarrollo de Star Wars: Battlefront III no estaría en sus planes en estos momentos.

Concretamente, a través de Twitter, Henderson señaló que aunque DICE propuso una idea para la realización de Star Wars: Battlefront III, EA habría rechazado aquella iniciativa. Todo debido a los costos de realizar un título de la franquicia espacial.

“Battlefront 3 fue un título propuesto por DICE, pero en última instancia, el título fue derribado por EA debido a los costos de licencia”, escribió Henderson. “‘Fue rechazado porque se necesitan un 20% más de ventas para ganar el mismo dinero’, dijo un desarrollador anterior”.

En ese sentido, este rumor agrega que aunque DICE no estaría trabajando en otro Star Wars: Battlefront, EA estaría desarrollando dos nuevos títulos de aquella franquicia y que aparentemente serían “más basados en la historia (y) para un solo jugador en lugar de multijugador”.

Por lo tanto, y considerando que varios desarrolladores que trabajaron en la entrega anterior dejaron la compañía, este reporte indica que Battlefront III sería “muy poco probable” en estos minutos y actualmente DICE estaría enfocado en el desarrollo de otro Battlefield.