EA lanzó más de 25 juegos en Steam para anticipar la llegada de EA Access

Electronic Arts anunció el lanzamiento de su primera oleada de juegos en la plataforma de Steam, en la antesala de lo que será la suscripción de EA Access que llegará a la plataforma durante el próximo invierno.

La iniciativa incluye a juegos de rol como Dragon Age: Inquisition y Dragon Age II, las carreras de Need for Speed Heat y Need for Speed (2016), o las batallas de Plants vs. Zombies: Battle for Neighbourville. También están disponible Unravel, Unravel II, Fe y Sea of Solitude.

“Queremos que sea más fácil jugar los juegos que amas, donde quieras jugar. Entregar juegos a la comunidad de Steam es un paso importante para lograr este objetivo ", dijo Mike Blank, vicepresidente sénior de Crecimiento Estratégico a través de un comunicado. “No solo estamos entusiasmados de tener nuestros juegos en Steam, sino que esperamos brindarles aún más valor cuando nuestra suscripción esté disponible en el invierno”, agregó.

Los nuevos juegos de EA desarrollados para PC también se lanzarán en Steam, incluido Command & Conquer Remastered Collection que se lanzará este viernes y que proporciona soporte de mods con Steam Workshop.