EA presenta sus lineamientos a futuro con Star Wars

Desde EA dieron a conocer sus lineamientos para los juegos de Star Wars en el futuro, apuntando que continuarán trabajando con la marca como ha ocurrido hasta la fecha. Hay que mencionar que recientemente la licencias de Star Wars se expandieron a otros estudios, lo cual generó dudas si EA continuaría trabajando con LucasFilm Games.

Junto con la presentación de sus ganancias del último trimestre el CEO de EA, Andrew Wilson, se refirió al éxito que han tenido con la franquicia, y apuntó que “En el contexto de Star Wars, no anunciaremos cosas nuevas aquí, pero lo que diré es que, si miras nuestra historia con Star Wars, hemos tenido una relación larga y muy rentable, primero con LucasArts o Lucasfilm, y luego con Lucasfilm como parte de Disney”.

Según agregó que “hemos generado una serie de grandes franquicias: Star Wars Knights of the Old Republic, Galaxy of Heroes, Battlefront, Star Wars Jedi: Fallen Order y, más recientemente, Star Wars Squadrons”, explicando que esto “representa más de $ 3 mil millones de reservas netas hasta la fecha y 52 millones de juegos vendidos, y Galaxy of Heroes es una franquicia de mil millones de dólares“.

Tras todo esto es que apuntó que se puede “esperar que EA continúe invirtiendo en ello, así como en algunas experiencias nuevas en todas las plataformas en el futuro”.

Cabe recordar que recientemente Star Wars Battlefront 2 fue regalado a través de la Epic Games Store, y fue descargado más de 19 millones de veces.