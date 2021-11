Earthworm Jim tendrá una nueva serie de televisión

Earthworm Jim, el recordado personaje que ha protagonizado varios juegos, los primeros de ellos para Super Nintendo, regresará con una nueva serie animada la cual tendrá por nombre, Earthworm Jim, Beyond the Groovy, según fue anunciado por Interplay Entertainment.

Según fue dado a conocer, la serie seguirá las aventuras del protagonista y dos de sus amigos en un viaje por el espacio para encontrar la Tierra. Para realizar esta serie Interplay, se encuentra colaborando con Agency for the Performing Arts.

El anuncio fue acompañado de un teaser en el cual se puede ver al gusano dando una entrevista y recordando su época dorada, así como dando las bases de esta nueva serie, y teniendo una especie de crisis existencial a mitad de esta.

Hay que recordar que Earthworm Jim ya tuvo una serie de televisión en los años 90′ de la mano de Universal Cartoon Studios, cuando el juego estaba en su máxima popularidad gracias a los diferentes juegos.